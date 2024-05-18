В Улан-Удэ прошел фестиваль робототехники

Городской открытый роботехнический конкурс-фестиваль «Марш Победы» прошёл в Улан-Удэ. Основатель фестиваля – Антипов Ярослав Юрьевич, педагог Дома Творчества Октябрьского района.Более двухсот участников со всей республики и соседних регионов приехали на конкурс. Все, кому близко техническое творчество, программирование, инженерные изыскания, представили свои изобретения.Участники состязались на тематических площадках: военный полигон, Знамя Победы, марш-бросок, ни шагу назад, а также представляли свои авторские разработки судейской коллегии, в которую входили инженеры-конструкторы Улан-Удэнского авиационного завода.Фото: пресс-служба Улан-Удэнского горсовета.