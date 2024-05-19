Спорт 19.05.2024 в 10:14

Бурятские спортсмены стали чемпионами на международном турнире в Хабаровске

Воспитанники спортивного клуба "Номто" Людмила Воронцова и Сандан Санданов стали чемпионами международного турнира по боксу памяти Героя Советского союза Константина Короткова
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Текст: "Номер один"
Бурятские спортсмены стали чемпионами на международном турнире в Хабаровске


14-18 мая в Хабаровске прошел мемориал Константина Короткова. Это один из старейших спортивных турниров в Хабаровском крае, который проходит в столице региона с 1961 года. На ринге состязались боксеры из девяти стран – России, Южной Кореи, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Монголии, Сербии и Беларуси.

Людмила Воронцова в полуфинале весовой категории 57 кг боксировала с участницей Олипиады в Токио Хлими Хоулонд из Туниса. Воронцова умело сдерживала напор опытной Хоулонд и превосходила ее во всех аспектах. По итогам боя все судьи приняли единогласное решение в пользу бурятской спортсменки.

В финальном бою Воронцова была намного точнее и результативнее двукратной чемпионки Кубка мира Миджгон Самадовой из Таджикистана, в результате чего судьи единогласно отдали победу Воронцовой.

Стоит отметить, Хлими Хоулонд и Миджгон Самадова являются обладателями лицензий на участие в Олимпиаде в Париже. Российская сборная по боксу не будет принимать участие в нынешней Олимпиаде.

Сандан Санданов в четвертьфинальном поединке весовой категории 63,5 кг одержал победу над хозяином ринга хабаровчанином Русланом Поповым. Санданов полностью доминировал на протяжении всего боя, а в конце третьего раунда рефери отсчитал Попову нокдаун. По окончании поединка судьи единогласно отдали победу Санданову.

В бою за выход в финал Санданов боксировал с южнокорейским боксером До Хьён Чой. В привычной себе манере Санданов оказывал прессинг на оппонента, постоянно нанося серии ударов. Чой не смог ничего противопоставить нашему боксеру и с трудом выдерживал высокий темп. В итоге судьи единогласно отдали победу Санданову.

В финальном бою атлету спортивного клуба "Номто" Санданову противостоял боксер из Азербайджана Руслан Рустамов. Санданов на протяжении всего боя оказывал давление, успешно проводя серии ударов по корпусу с переводом на голову. Наш боксер полностью контролировал пространство в ринге, сумев навязать свою манеру ведения боя и в результате одержал победу единогласным решением судей и стал обладателем "золота" международного турнира памяти Героя Советского союза Константина Короткова.

- Воронцова правильно выбрала тактику в бое и в результата без проблем разобралась с противницей. Мы ничего другого не ожидали от Людмилы и она нас не разочаровала.

Что касается Санданова, после Кубка нефтяных стран, где победу у нас незаслуженно забрали, мы сделали небольшую корректировку в тактике. В этот раз Сандан старался проводить больше ударов в голову, нежели в корпус. В результате судьи вынесли единогласное решение в его пользу - прокомментировал выступление своих подопечных Президент спортивного клуба "Номто" Валерий Доржиев.



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Бурятские спортсмены стали чемпионами на международном турнире в Хабаровске
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