В Улан-Удэ школьник творит чудеса на кухне

Улан-удэнец Егор Орлов еще даже не перешел в старшие классы, а уже стал знаменитостью. Мальчик ведет кулинарный видеоблог, где рассказывает, как приготовить блюда разных народов мира не выходя из дома. При этом маленький «шеф» успевает учиться в школе на «отлично», изучать сразу пять языков и выигрывать олимпиады по совершенно разным предметам. Подробно о талантливом мальчике расскажет «Номер один».Егор Орлов учится в Лингвистической гимназии № 3. Школа с внушительным языковым уклоном. Сейчас 14-летний мальчик изучает сразу пять языков: русский, английский, бурятский, немецкий и китайский.- Долго думал между французским и немецким, но все же отдал предпочтение второму. Однако последние четыре года я более углубленно изучаю китайский, так как этот язык на сегодняшний день является одним из наиболее востребованных в мире. Уверен, что в будущем он мне пригодится, - говорит Егор Орлов.В выборе китайского, как лидирующего среди иностранных языков, парня активно поддерживает его мама Кристина Орлова. У нее есть свой бизнес по продаже детских товаров, которые производят как раз в Китае, поэтому приходится постоянно общаться с сотрудниками фабрик на китайском или английском языке.- Насчет выбора языка я полностью согласна с мнением сына. К тому же Егор делает в нем успехи. К примеру, в этом году он был в числе победителей на муниципальном конкурсе сочинений на китайском языке. Вообще я заметила, что он преуспевает во всем: за что бы ни взялся - у него все получается. Дома лежит огромная стопка грамот как победителю разных олимпиад и соревнований: по русскому языку, по обществознанию, по иностранным языкам, по математике, по шахматам, по ушу, по футболу, по спидкубингу - абсолютно везде он занимал первые-вторые места каждый год и даже был «Учеником года» в 2018 году. Он пробовал себя во многом, и какие-то увлечения со временем сменялись другими. Чего не скажешь о профессиональной готовке, - перечисляет мама мальчика Кристина Орлова.Кулинария оказалась не рядовым увлечением, а полноценным хобби. Мальчик очень любит готовить и пробует себя в этом деле с шести лет. Его первым блюдом стали шоколадные маффины. Которые, на удивление, получились с первого раза.- А дальше было все по накатанной. Я начал создавать другие десерты. Изучал разные кухни мира. За эти годы приготовил блюда из русской, американской, французской, бурятской, китайской, тайской, мексиканской и даже японской кухни. Сейчас планирую бросить вызов себе. Увидел у одного итальянского кондитера рецепт сфольятеллы. Это пирожок со сладкой начинкой, имеющий характерную форму раковины. Сложность в том, что текстура теста во время приготовления должна быть особенной. А этого непросто достичь с первого раза. Увидеть, как я буду готовить ее по классическому итальянскому рецепту, можно на страничке в социальной сети Instagram*. Мой канал с никнейм egor_theone. Там я наглядно демонстрирую, что готовить намного проще, чем кажется, - рассказывает юный повар.- Видеоблог я веду уже несколько лет. Если обратить внимание на даты опубликованных видео, то можно заметить, что у меня был небольшой перерыв. Мне пришлось ненадолго прервать свое увлечение, так как вкладывал больше сил в учебу, - объясняет подростокНесмотря на свой явный талант, подросток изначально не планировал заводить кулинарный видеоблог. Инициатором движения в сторону интернет-известности стала мама. Которая прекрасно ориентируется в современных тенденциях и понимает всю важность роста аудитории.- Лично я профессиональной готовкой не занимаюсь. Дома готовлю, как и все обычные люди, без каких-то изысков. А вот Егор всегда подходил к этому более трепетно. Когда я заметила, что ему это действительно нравится - не просто «прикольно», а прямо от всей души, начала снимать. Постепенно у нас набрались разные видео и мы создали полноценный видеоблог. Но первостепенно такой цели не было. Готовил мой сын от большой любви к вкусной еде, эстетике и стилю в блюдах, - вспоминает Кристина Орлова.Ни для кого не секрет, что в интернете помимо поклонников существуют хейтеры. Что ими движет? Вопрос без ответа, над которым ломают голову многие знаменитости. Чаще всего люди приходят к одному мнению: «Просто завидуют».- Мне кажется, что это очень хороший инструмент для самореализации. Сейчас ему всего 14 лет, но с годами видеоблог станет хорошим подспорьем. Но, конечно, надо быть готовым к тому, что у тебя будут не только поклонники. Егор неоднократно сталкивался с хейтерами в комментариях. Один комментарий под видео, где школьник лепит позы в десять лет и делает это очень хорошо, я хорошо помню: «Тебя, что, мама не научила зарабатывать трудом, а не лайками?». Хотя работоспособности и труду мальчика можно только позавидовать, он успевает и учиться на «отлично», и готовить на заказ. Еще было что-то в духе: «Ну все понятно, мальчик из богатой семьи. Живет на всем готовеньком, блюдечко с каемочкой». Самое интересное, что потом переходишь на страничку автора негативного комментария посмотреть, кто это вообще, а там бабушка какая-то. У нее в статусе написано: «Бабуля-лапуля, обладательница троих замечательных внуков». Вот, казалось бы, взрослый человек. А сама хейтит маленького ребенка, - разводит руками мама.На хейтеров Егор не обращает внимания. Его больше заботит процесс готовки. А также бытовые нюансы, возникающие из-за съемок.- Он у нас парень скромный, стеснительный. Ему не всегда нравится сниматься. В основном из-за того, что порой приходится делать несколько дублей. Я снимаю, а у него то крем начинает таять, то еще что-то. Готовка это дело такое, «математическое». Есть ряд шагов, ряд расчетов по граммам и времени. И Егору очень не нравится, когда мы от этого отстаем и размениваемся на дубли. Ведь главное не съемка, а процесс приготовления, - рассказывает Кристина.Кулинарный вундеркинд отмечает, что, несмотря на нелюбовь к съемкам, ему нравится сам результат в виде уже готового видеорецепта, и он очень ценит поддержку своих поклонников.- На негативные комментарии реагируют только те, кому не хватает чего-то дома. Кто нуждается в мнении со стороны. У меня же все есть. Меня поддерживает моя большая и любящая семья. У меня есть мама, папа, младший брат, любимые дедушки и бабушки. А кто что пишет в интернете, мне это совершенно неважно, - говорит Егор.В десять лет юный повар уже был участником шоу телеканала «Пятница». Нужно было прислать видеоролик, на котором запечатлена попытка повторить торт Рената Агзамова. Мальчик испек большой двухъярусный торт и украсил его пандами из мастики.- Я не был лично на передаче, конкурс проходил дистанционно. Записал видео и отправил на почту телеканала. А когда переключал каналы в один из свободных дней, то увидел свой торт на «Пятнице». Мама считает, что это круто. Возможно, для десяти лет да… Но я думаю, что мог бы сделать торт и получше, - смеется Егор.О живом участии в каком-либо кулинарном шоу даже не думает. Юный кулинар считает, что телевизионные проекты олицетворяют самую настоящую показуху. В которой нет ни малейшего смысла, а главное, души.По десертам и выпечке парень освоил большой список рецептов. Летом в свободное время он печет торты на заказ. Но чаще всего к нему обращаются за японскими моти.- Это маленькие пирожные из рисового теста. Моти у него даже заказывал лично управляющий рестораном «Мама, я в Батуми». Я сама много где пробовала этот десерт. Но Егор действительно готовит его намного вкуснее дома, чем профессионалы в кондитерских. Наверное, это все же талант. Просто дано ребенку. Абсолютно любое блюдо Егор готовит гораздо вкуснее, чем я. Даже простое картофельное пюре, которое я не люблю. Но он его сделает на сливках, и это так вкусно, что вся семья умнет пюре за пять минут и еще добавки попросят, - рассказывает Кристина.Заведение «Мама, я в Батуми» входит в тройку любимых у мальчика. Остальные два - кофейня Marco Polo, ресторан Voyage. Молодой кулинар считает, что в этих местах города подают самые вкусные блюда. Ему бы даже хотелось однажды открыть свое атмосферное место для любителей вкусно поесть.- В будущем учиться на повара я не планирую. Пока есть мысли поступить в институт на юриста, как мой папа, тем более что мне очень нравится обществознание. Даже, скорее, на международное право. Но вот открыть свой собственный ресторанчик я бы очень хотел. Однако сначала надо подзаработать и только потом открывать свое заведение. Чтобы оно было два в одном: для души и для допзаработка, - говорит школьник.- Егор мыслит очень неординарно. Это самый настоящий парадокс. Лингвистика, математические науки и кулинария в одном флаконе. Он подходит к процессу готовки с точки зрения расчетов. Даже если сначала что-то не получается, сильно расстраивается и говорит: «Ай! Не буду больше делать». А потом через какое-то время смотрю - крадется на кухню. Никогда не сдается, - гордо отмечает мама мальчика.Видеоблог, успехи в учебе, в готовке, изучение иностранных языков, а также многие другие хобби - ничего бы этого не вышло без поддержки семьи.- Детство - это время, которое не имеет страхов. Пока ты маленький, ты не скован сомнениями. В отличие от взрослых, которые уже повидали жизнь и обзавелись тараканами в голове. Мне кажется, что задача родителей - поддерживать, направлять и помогать пробовать разное детям. Чтобы они смогли приобрести опыт для дальнейшего самоопределения. Я считаю, что мы не должны навязывать свои взгляды и нереализованные мечты детям. У них свой путь, своя жизнь. Мы должны разглядеть их потенциал и подсказать, как правильного его раскрыть. Чтобы вложенные навыки помогли устроиться хорошо во взрослой жизни, - подытоживает мама мальчика.*Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.Фото: Екатерина Белова