Мэр Улан-Удэ о Дне города: «Праздновать будем душевно и по-семейному»

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал, что в столице началась подготовка к празднованию Дня города, которое состоится 15 июня. В этом году городу исполняется 358 лет.«В субботний день, 15 июня, в 11 утра на площади Советов пройдет торжественное открытие, для вас выступят лучшие творческие коллективы города. Далее на разных площадках, во всех районах, будут организованы концерты, представления и развлечения для взрослых и детей. Естественно, мы проведем традиционную Верхнеудинскую ярмарку. А вечером на пл. Советов пройдет яркое шоу», - написал Игорь Шутенков.По его словам, на этот раз из соображений безопасности на главной площади столицы не будет традиционного шествия трудовых коллективов.«Но и без него праздник будет яркими и интересным. День города посвятим объявленному в 2024 по России Году семьи. Поэтому и праздновать будем душевно, по – семейному», - отметил мэр.Фото: телеграм-канал Игоря Шутенкова.