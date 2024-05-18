Общество 18.05.2024 в 14:08

Мэр Улан-Удэ о Дне города: «Праздновать будем душевно и по-семейному»

Игорь Шутенков рассказал, как столица Бурятии встретит 358-летие
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Текст: Станислав Сергеев
Мэр Улан-Удэ о Дне города: «Праздновать будем душевно и по-семейному»
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал, что в столице началась подготовка к празднованию Дня города, которое состоится 15 июня. В этом году городу исполняется 358 лет.

«В субботний день, 15 июня, в 11 утра на площади Советов пройдет торжественное открытие, для вас выступят лучшие творческие коллективы города. Далее на разных площадках, во всех районах, будут организованы концерты, представления и развлечения для взрослых и детей. Естественно, мы проведем традиционную Верхнеудинскую ярмарку. А вечером на пл. Советов пройдет яркое шоу», - написал Игорь Шутенков.

По его словам, на этот раз из соображений безопасности на главной площади столицы не будет традиционного шествия трудовых коллективов.

«Но и без него праздник будет яркими и интересным. День города посвятим объявленному в 2024 по России Году семьи. Поэтому и праздновать будем душевно, по – семейному», - отметил мэр.

Фото: телеграм-канал Игоря Шутенкова.

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