«Расскажите о докторе Малышеве»

Чаще в редакцию обращаются пациенты с бедами, проблемами, жалобами на врачей, лечение. И это легко объяснимо. Когда у человека все хорошо, на что ему жаловаться? Или к чему на всю республику заявлять о своем исцелении. Как правило, все ограничивается личной благодарностью. Поэтому когда в нашу редакцию обратилась Оксана Подкуйко с просьбой рассказать о, как признается сама женщина, «враче-волшебнике», мы не стали упускать такую возможность. Тем более что Оксана много лет борется за жизнь и здоровье своего сына, она знает сотни специалистов, но попросила написать об одном деревенском враче.Сейчас сыну Оксаны 30 лет. Алексей – инвалид и всю свою жизнь прикован к постели. ДЦП, эпилепсия, тетрапорез, атрофия височных долей и мозжечка головного мозга и еще несколько сопутствующих заболеваний.Алексей родился в 1994 году совершенно здоровым. В трехмесячном возрасте мальчик заболел, Оксана моментально обратилась к врачам и малыша приняли в больницу, а уже там у трехмесячного Алеши случился инфекционно-токсический шок. В этом состоянии он впал в кому и у крохи нарушилась центральная нервная система. Врачи, оценивая ситуацию, тут же предрекли сыну Оксаны неминуемую смерть с вероятностью 99%.Прошло три десятка лет борьбы. К полноценной жизни Алексея не вернет ни один врач, каким бы волшебником он ни был. Однако анастезиологу-реаниматологу Сергею Малышеву из Новой Бряни удалось сделать то, во что даже медики не верили.С каждым годом Оксане все сложнее справляться с нарастающими проблемами, болезнями, осложнениями у любимого сына. И каждое, даже малейшее улучшение – это надежда и радость для материнского сердца. Не так давно Алексей оказался на ИВЛ. Это произошло потому, что у него не смогли вовремя определить инсульт и пролечить, как это было необходимо. Алексей пролежал в республиканской больнице два месяца, но значительных улучшений не было. Мать с тяжелым сердцем перевезла сына в Новобрянскую больницу.- Мой сын был подключен к аппарату ИВЛ. Многие доктора говорили, что, возможно, он так и не сможет уже дышать самостоятельно, прогнозы были не очень хорошие, - вспоминает Оксана.Однако именно здесь, в Новой Бряни, под контролем и лечением Сергея Малышева Алексей смог дышать самостоятельно. Для матери это стало огромной победой после того, когда многие говорили, что теперь за сына будет дышать аппарат.- Мы приложили все усилия, чтобы отучить его от аппарата ИВЛ, чтобы начал сам дышать и есть, - скромно и без лишних подробностей говорит Сергей.Всего в Новобрянской районной больнице сын Оксаны провел чуть больше двух недель. Домой Алексея выписали со значительным улучшением.- Уход в больнице очень хороший. У сына, кроме прочего, были глубокие пролежни, там их подлечили. Сейчас раны заживают. И он сам теперь дышит и ест. Сергей Владимирович – такой хороший доктор, он как-то чувствует пациентов. Какого бы больного ни привезли, он даже в выходной день бежит в больницу, проводит процедуры. Мне кажется, это не врач, а волшебник какой-то, - говорит о Малышеве Оксана Подкуйко.В последнее время про труд медицинских работников сформировался в основном негативный фон: постоянно слышно про «врачебную халатность», «невнимательное отношение». Поэтому, услышав о чудо-враче, мы решили с ним встретиться и поговорить.Сергей Малышев - уроженец Забайкальского края. Там он окончил Читинскую государственную медицинскую академию, три года отработал медбратом в реанимации в краевой клинической больнице в Чите.К моменту окончания медакадемии Сергей уже создал семью. Его супруга также отучилась на врача и стала педиатром.Десять лет назад молодые врачи решили поучаствовать в программе «Земский доктор» и переехали в Бурятию, в Заиграевский район.- В Новобрянской районной больнице анестезиологом-реаниматологом я работаю с июля 2013 года. Сейчас стал заведующим стационаром. Здесь, в Новой Бряни, оказывается вся экстренная помощь по Заиграевскому району, - говорит доктор.На переезд в Бурятию молодые врачи решились легко – у Светланы, жены Сергея, в Заиграевском районе проживают родственники. Сергей говорит, что если бы им предложили поехать в какой-то другой район, то, скорее всего, они бы отказались.- По программе «Земский доктор» мы сюда приехали, свои пятилетки отработали, ну и остались тут. Изначально планировали отработать и уехать, но начали обживаться, появилась своя квартира, родили детей. Самой младшей дочке сейчас годик. Новая Брянь - социальный поселок, здесь есть все – детский сад, школа, музыкальная школа, бассейн, спортзал, кинотеатр. До города всего 60 километров по идеальному асфальту. В принципе, мы живем как у Христа за пазухой. Обзавелись здесь друзьями, я и маму сюда перевез из Забайкалья, - говорит доктор.Мы спросили у Сергея, есть ли у него желание переехать из Бурятии в какой-либо другой регион. Но он уверенно отвечает, что останется с семьей здесь, в нашей республике.- Много друзей, знакомых разъехалось. Кто-то уехал в Москву, кто-то в Санкт-Петербург, Подмосковье. Нас здесь все устраивает, мы никуда не собираемся, - уверяет наш собеседник.Сергей за несколько лет работы уже точно знает, в какой сезон к чему им стоит готовиться. Если зимой проводятся в основном травматологические операции, когда люди поступают в больницу с переломами, обморожениями и ожогами, то летом больше пациентов с ножевыми ранениями и отравлением этанолом. С алкогольной интоксикацией в реанимацию попадают как мужчины, так и женщины. Много пациентов с обострением хронической сердечной недостаточности и запущенной онкологией. Пневмония, аллергия, бронхит также могут привести в палату интенсивной терапии, если вовремя не обратиться к врачу.Что касается летальных исходов, без них, к сожалению, не обходится. Но зачастую это вина самих пациентов - многие слишком поздно обращаются за медицинской помощью, пациенты поступают в запущенных состояниях, тяжелых. Почему тянут до последнего - неизвестно.- Могу сказать одно - пациентов, которые выздоровели, намного больше, чем тех, кто покинул наш мир. Кому мы не смогли по тем или иным обстоятельствам помочь - единицы. Большая часть пациентов уходит домой своими ногами.Операции у Сергея ежедневно: в среднем в день бывает от двух до четырех, соотношение плановых и экстренных - 50 на 50%. Если поступает много пациентов в тяжелом состоянии, плановые операции приходится переносить.- В последние годы население района увеличилось за счет пригородных ДНТ и СНТ. В среднем в год проводим 600 - 700 операций под общим наркозом и еще хирурги делают под местной анестезией, - рассказывает врач.Анестезиологи-реаниматологи могут работать сутками. В любой момент такой врач должен быть готов к операции - график ненормированный.Дефицит специалистов создает сверхнагрузку. Если заменить некому, приходится работать без выходных и отпусков. Сергей Малышев в таком режиме трудился полтора года, пока в 2022 году в больницу по программе «Земский доктор» не приехал еще один врач-реаниматолог.- В отпуск в прошлом году я сходил за 2021 год. Не брошу же пациентов без помощи - люди болеют, а оставить весь район без неотложной помощи чревато последствиями. У меня есть коллега - анестезиолог-реаниматолог, мой сменщик. Сейчас в данный момент он в отпуске. Полтора года назад в нашу больницу пришел перспективный молодой специалист Хамтай Хабоев, свою работу он любит. В районе мы вдвоем оказываем неотложную реанимационную помощь. Так что сейчас стало намного проще, чем когда я был один. Работы достаточно, но мы справляемся, - рассказывает доктор.Сергей Малышев говорит, что в больнице не хватает хирургов, гинекологов, терапевтов.- Поэтому у нас каждый врач работает на две, две с половиной ставки. Всегда все на телефоне, в любое время выезжают, - рассказывает Сергей о трудностях.Не хватает в больнице и медсестер. Но есть надежда, что скоро эта проблема решится - 1 сентября 2023 года на базе Республиканского межотраслевого техникума в Новой Бряни начали обучать студентов по специальности «сестринское дело».Хороший доктор, энтузиазм, любовь к профессии – это прекрасно, но даже самому лучшему врачу необходимо современное оборудование. Однако и здесь Сергей говорит, что жаловаться не на что.- Все оборудование современное, дефицита аппаратов, медтехники нет. По сравнению с началом моей деятельности в 2013 - 2014 годах, сейчас стало намного лучше, - отмечает доктор.На вопрос, а как все-таки отдыхает врач-волшебник, у которого практически нет времени на отдых, где берет силы, моральные и физические? Сергей отвечает, что эту подзарядку получает только в кругу семьи. Форму держит благодаря спорту: играет в волейбол, настольный теннис, футбол, баскетбол.- Как человек, выросший на селе, люблю сад-огород. Грядочки, теплички - все есть. Участок 20 соток у нас, садим все, - с доброй улыбкой говорит доктор.А землякам Сергей желает беречь себя и своих близких.Фото: предоставлено С. Малышевым