В театре состоялся творческий вечер Марины Ланиной и Евгения Винокурова В рамках проекта Государственного русского драматического театра им. Н.А.Бестужева

«Встречи на Малой» в Улан-Удэ представили творческий вечер дуэта заслуженной артисткиРоссии, лауреата Государственной премии Республики Бурятия Марины Ланиной и артистаРусского драмтеатра им. Н.А.Бестужева Евгения Винокурова.Зрители тепло приняли зарисовку артистов на тему «Формула любви». Артистыпорадовали своих поклонников монологами из спектаклей, романсом, песнями, личнымиисториями о том, как они пришли в профессию.Вечер начался с одного из последних хитов прекрасной Анны Герман – песни «Эхолюбви». Затем Марина Ланина показала фрагмент монолога Жанны из спектакля «Жанна»(16+) по пьесе Ярославы Пулинович в постановке Анатолия Баскакова.Такой выбор для творческого вечера не случаен, ведь «Жанна» – очень значимый дляактрисы спектакль. Эта работа стала одной из самых ярких и заметных в творческой биографииМарины Ланиной. Ее героиня такая же сильная и красивая женщина, свободная, успешная инезависимая, как и сама Марина.Артистка показала и фрагмент из спектакля «Свои люди - сочтёмся» (12+), в которомнесколько лет играла одну из главных героинь – Олимпиаду Самсоновну. «Свои люди -сочтёмся» - первое крупное произведение талантливого русского драматурга АлександраНиколаевича Островского. В центре комедии история ложного банкротства богатого купцаСамсон Силыча Большова. Стремление к обогащению, наживе определяет характер, поступки имораль всех героев этой комедии. По сюжету комедии Олимпиаде Самсоновне 18 лет, но самаактриса Марина Ланина поделилась со зрителем интересным фактом – эту героиню она игралаи в 36, и в 50 лет. «Такова актерская стезя», - отметила актриса.Евгений Винокуров свою актерскую карьеру начинал в г.Братске в местномдраматическом театре. Причем всё началось не со сцены, а с работы техником-радистом, потомбудущего артиста перевели в мастера по звуку и только после этого предложили попробоватьсебя в актерстве. Евгений Винокуров музыкант, бас-гитарист. В свое время работал с группой«Пилигрим». В Русский драматический театр попал, как отметила Марина Ланина, по еенастоятельному предложению художественному руководителю. «Я уговаривала пригласитьВинокурова в наш театр, и у меня это получилось», - рассказал актриса.Евгений Винокуров порадовал зрителей ярким, трогательным до слёз, монологомрядового из спектакля «Рядовой», в котором описывался фрагмент из воспоминаний советскогосолдата, ставшего свидетелем зверств фашистов над русскими людьми. Этот спектакльставился на сцене Братского драматического театра в 2005 году. Действие «Рядовых»происходит в самом конце войны, 8 мая 1945 года, за день до капитуляции немцев.