Культура 19.05.2024 в 11:33
В театре состоялся творческий вечер Марины Ланиной и Евгения Винокурова В рамках проекта Государственного русского драматического театра им. Н.А.Бестужева
«Встречи на Малой» в Улан-Удэ представили творческий вечер дуэта заслуженной артистки
России, лауреата Государственной премии Республики Бурятия Марины Ланиной и артиста
Русского драмтеатра им. Н.А.Бестужева Евгения Винокурова.
Зрители тепло приняли зарисовку артистов на тему «Формула любви». Артисты
порадовали своих поклонников монологами из спектаклей, романсом, песнями, личными
историями о том, как они пришли в профессию.
Вечер начался с одного из последних хитов прекрасной Анны Герман – песни «Эхо
любви». Затем Марина Ланина показала фрагмент монолога Жанны из спектакля «Жанна»
(16+) по пьесе Ярославы Пулинович в постановке Анатолия Баскакова.
Такой выбор для творческого вечера не случаен, ведь «Жанна» – очень значимый для
актрисы спектакль. Эта работа стала одной из самых ярких и заметных в творческой биографии
Марины Ланиной. Ее героиня такая же сильная и красивая женщина, свободная, успешная и
независимая, как и сама Марина.
Артистка показала и фрагмент из спектакля «Свои люди - сочтёмся» (12+), в котором
несколько лет играла одну из главных героинь – Олимпиаду Самсоновну. «Свои люди -
сочтёмся» - первое крупное произведение талантливого русского драматурга Александра
Николаевича Островского. В центре комедии история ложного банкротства богатого купца
Самсон Силыча Большова. Стремление к обогащению, наживе определяет характер, поступки и
мораль всех героев этой комедии. По сюжету комедии Олимпиаде Самсоновне 18 лет, но сама
актриса Марина Ланина поделилась со зрителем интересным фактом – эту героиню она играла
и в 36, и в 50 лет. «Такова актерская стезя», - отметила актриса.
Евгений Винокуров свою актерскую карьеру начинал в г.Братске в местном
драматическом театре. Причем всё началось не со сцены, а с работы техником-радистом, потом
будущего артиста перевели в мастера по звуку и только после этого предложили попробовать
себя в актерстве. Евгений Винокуров музыкант, бас-гитарист. В свое время работал с группой
«Пилигрим». В Русский драматический театр попал, как отметила Марина Ланина, по ее
настоятельному предложению художественному руководителю. «Я уговаривала пригласить
Винокурова в наш театр, и у меня это получилось», - рассказал актриса.
Евгений Винокуров порадовал зрителей ярким, трогательным до слёз, монологом
рядового из спектакля «Рядовой», в котором описывался фрагмент из воспоминаний советского
солдата, ставшего свидетелем зверств фашистов над русскими людьми. Этот спектакль
ставился на сцене Братского драматического театра в 2005 году. Действие «Рядовых»
происходит в самом конце войны, 8 мая 1945 года, за день до капитуляции немцев.
России, лауреата Государственной премии Республики Бурятия Марины Ланиной и артиста
Русского драмтеатра им. Н.А.Бестужева Евгения Винокурова.
Зрители тепло приняли зарисовку артистов на тему «Формула любви». Артисты
порадовали своих поклонников монологами из спектаклей, романсом, песнями, личными
историями о том, как они пришли в профессию.
Вечер начался с одного из последних хитов прекрасной Анны Герман – песни «Эхо
любви». Затем Марина Ланина показала фрагмент монолога Жанны из спектакля «Жанна»
(16+) по пьесе Ярославы Пулинович в постановке Анатолия Баскакова.
Такой выбор для творческого вечера не случаен, ведь «Жанна» – очень значимый для
актрисы спектакль. Эта работа стала одной из самых ярких и заметных в творческой биографии
Марины Ланиной. Ее героиня такая же сильная и красивая женщина, свободная, успешная и
независимая, как и сама Марина.
Артистка показала и фрагмент из спектакля «Свои люди - сочтёмся» (12+), в котором
несколько лет играла одну из главных героинь – Олимпиаду Самсоновну. «Свои люди -
сочтёмся» - первое крупное произведение талантливого русского драматурга Александра
Николаевича Островского. В центре комедии история ложного банкротства богатого купца
Самсон Силыча Большова. Стремление к обогащению, наживе определяет характер, поступки и
мораль всех героев этой комедии. По сюжету комедии Олимпиаде Самсоновне 18 лет, но сама
актриса Марина Ланина поделилась со зрителем интересным фактом – эту героиню она играла
и в 36, и в 50 лет. «Такова актерская стезя», - отметила актриса.
Евгений Винокуров свою актерскую карьеру начинал в г.Братске в местном
драматическом театре. Причем всё началось не со сцены, а с работы техником-радистом, потом
будущего артиста перевели в мастера по звуку и только после этого предложили попробовать
себя в актерстве. Евгений Винокуров музыкант, бас-гитарист. В свое время работал с группой
«Пилигрим». В Русский драматический театр попал, как отметила Марина Ланина, по ее
настоятельному предложению художественному руководителю. «Я уговаривала пригласить
Винокурова в наш театр, и у меня это получилось», - рассказал актриса.
Евгений Винокуров порадовал зрителей ярким, трогательным до слёз, монологом
рядового из спектакля «Рядовой», в котором описывался фрагмент из воспоминаний советского
солдата, ставшего свидетелем зверств фашистов над русскими людьми. Этот спектакль
ставился на сцене Братского драматического театра в 2005 году. Действие «Рядовых»
происходит в самом конце войны, 8 мая 1945 года, за день до капитуляции немцев.