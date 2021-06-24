«Сибирский цемент» поддержал стройку Байкальского дацана

Буддийскому монастырю выделили 15 тонн цемента для возведения субургана



Холдинг «Сибирский цемент» в лице Тимлюйского цемзавода оказал благотворительную помощь Байкальскому дацану. Религиозной организации выделили 15 тонн цемента, сообщили в пресс-службе холдинга.



Часть пожертвованного цемента уже использована в строительстве субургана (ступы) в местности Кодунский станок, где некогда располагался дацан, который был разрушен в советское время. Строительные работы начались в первых числах июня, а уже 20-го состоялось торжественное открытие субургана с проведением молебна.



В июле начнется установка двух молитвенных барабанов, строительство дорожек и благоустройство территории со статуями восьми Лусууд ханов – божеств водной стихии, монтаж фундамента для забора по периметру территории Байкальского дацана.



«Кижингинский район – моя родина. Здесь живут очень набожные люди, и я рад, что теперь они будут совершать молитвы у подножия построенной ступы. Благодарю холдинг «Сибирский цемент» за предоставление главного материала для возведения одной из восьми видов ступ – Ступы просветления. Для нас она имеет большое значение. Мы признательны компании за помощь, оказанную нашему дацану», – подчеркнул ширээтэ лама Байкальского дацана Жаргал Санжиев.



«Бурятия – многонациональная республика, где сообща проживают представители разных народов со своими культурными и религиозными традициями. Каждый этнос имеет неотъемлемое право сохранять свою самобытность и чтить веру предков. Несколько лет назад холдинговая компания «Сибирский цемент» оказывала поддержку православной церкви в поселке Каменск, в этом году выделила материальную помощь дацану. Многие из буддийских религиозных сооружений создаются из цемента, логично, что именно наше предприятие – как единственный производитель в регионе – направило свою продукцию для их возведения», – отметил управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Владимир Кличко.



Фото: «Сибирский цемент»

























