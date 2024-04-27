Общество 27.04.2024 в 18:46
Пластик - это один из наиболее распространенных материалов в нашей повседневной жизни
Его использование оказывает серьезное негативное воздействие на окружающую среду
Каждый раз, когда мы выбрасываем пластиковую бутылку или пакет, мы не только загрязняем окружающую среду, но и наносим ущерб нашему здоровью и будущему планеты.
Давайте с помощью наших карточек взглянем на проблему и начнем сдавать тару из пластика в оранжевые контейнеры:
Фото: Минприроды Бурятии
Давайте с помощью наших карточек взглянем на проблему и начнем сдавать тару из пластика в оранжевые контейнеры:
Фото: Минприроды Бурятии