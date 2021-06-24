В Бурятии подготовлен пакет мер поддержки бизнеса, попавшего под локдаун

В их числе - возмещение части затрат на зарплату, отсрочка по действующим займам и освобождение от арендных платежей



В Бурятии подготовлен пакет новых мер поддержки бизнеса, попавшего под ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ограничения продлятся с 00:00 часов 27 июня (с субботы на воскресенье) до 11 июля. Предпринимателей ждет возмещение части затрат на зарплату, отсрочка по действующим займам и освобождение от арендных платежей.



Как сообщили сегодня в пресс-службе правительства республики глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании поручил министерствам и органам местного самоуправления принять дополнительные меры поддержки предпринимателей, на которых распространяются вводимые в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции ограничения.



Министерство промышленности, торговли и инвестиций разработает порядок предоставления субсидий на возмещение понесенных в течение двух недель расходов на зарплаты сотрудников. Размер на человека составит половину федерального минимального размера оплаты труда. Выплата будет зависеть от фактической численности наемных работников по состоянию на 1 июня 2021 года. Для индивидуальных предпринимателей – размер будет равен численности, увеличенной на единицу.



Дополнительными условиями для субсидии станут: нахождение в реестре малого и среднего предпринимательства по состоянию 1 июня, сохранение численности наемных работников до 1 сентября и предоставление в порядке, установленном статьей 102 Налогового кодекса РФ, согласия на признание общедоступными сведений, составляющих налоговую тайну.



Также субъектам предпринимательской деятельности, попавшие под ограничения, получат двухмесячную отсрочку на основной долг и проценты по действующим займам по линии инфраструктуры поддержки МСП.



Министерство имущественных и земельных отношений на период действующих ограничений освободит попавший под них бизнес от платежей за аренду государственного имущества. Органам местного самоуправления рекомендовано ввести аналогичную меру поддержки в отношении арендуемого муниципального имущества.



Фото: egov-buryatia.ru

