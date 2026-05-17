Общество 17.05.2026 в 07:00
Кяхтинская молния
Девочка из Бурятии стала одной из лучших мотогонщиц России
Текст: Лариса Ситник
Руслана Харчук - юная, но уже титулованная мотогонщица из Кяхты. В свои годы она сумела завоевать уважение на российских международных трассах. Ее путь в мотоспорт, полный решимости и поддержки семьи, служит отличным примером для всех, кто не боится идти за своей мечтой. Расскажем, как начиналась ее карьера и каких высот она смогла достичь.
Путь в мотоспорт
Любовь к скорости и мотоциклам у Русланы неслучайна. В большой спорт ее привел отец Александр Харчук, который сам долгие годы занимается мотоспортом и работает автомехаником. Однажды он показал дочери видео с гонками и предложил попробовать. Руслана ответила согласием. Ей тогда было восемь лет. С тех пор она не расстается с рулем мотоцикла.
Первые шаги девочке давались непросто: случались падения, не хватало уверенности и скорости, которая поначалу была невысокой. Несмотря на то, что в семье, кроме Русланы, еще три дочери, опасный вид спорта пришелся по душе именно ей. Сегодня Руслана - мастер спорта России по мотокроссу.
Путь к вершинам не был усыпан розами. Руслана честно признается: «Сначала не получалось, потому что ездила медленно, много падала». Но упорство и характер взяли свое. Ее бессменным тренером и главным наставником стал отец Александр, который передал дочери свой опыт и знания.
Семья Харчук - настоящая спортивная команда. На все соревнования, которые проходят по всей стране, они добираются на автобусе, переоборудованном для дальних путешествий. Как только открывался сезон, семья тут же отправлялась в путь.
- Техникой мой папа увлекся еще в детстве. Он рассказывал, как ездил по бездорожью и кяхтинским лесам на «Ниве», летал на дельтаплане, любил возиться с запчастями, ремонтировать… Потом открыл свое СТО. Узнал, что есть мотоспорт, и увлекся им. Папины увлечения передались и мне. Я пошла по его стопам. Другим трем моим сестрам это неинтересно. У нас были багги, квадроциклы, даже трактор - я и на нем ездила. С родителями очень много путешествовала. В автобус мы грузили мотоциклы – папин, мой - и ехали. Объездили почти всю Россию, были в Сочи – это самая дальняя точка, где мы побывали: там проходили сборы, этапы гонки, - взахлеб рассказывает Руслана.
Первым мотоциклом юной гонщицы стал «Ямаха» с объемом двигателя 80 «кубов». На нем девочка и начинала. Александр учил дочку, как трогаться, останавливаться, переключать передачи.
Удивительно, но увлечение девчушки поддержали местные жители: посодействовали с покупкой формы, делились опытом.
- Кяхтинцы всем городом помогали мне. Благодаря землякам я и пробилась, - с благодарностью говорит девушка.
Как закалялся характер
Первые крупные успехи не заставили себя ждать. Уже в юниорском возрасте Руслана начала собирать коллекцию наград на чемпионатах Сибири и Дальнего Востока. Так, осенью 2021 года в Улан-Удэ прошли соревнования на Кубок ДОСААФ России Республики Бурятия по мотокроссу имени четырехкратного чемпиона мира по ледовому спидвею, заслуженного мастера спорта СССР Николая Нищенко.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия. Мотогонщики соревновались в семи классах.
Среди юниоров в классе мотоциклов 85 см3 первое место заняла юная спортсменка из Кяхты Руслана Харчук, которая уверенно обошла своих соперников на трассе.
В 2022 году в городе Усолье-Сибирское проходил 3-й этап Кубка Иркутской области по мотокроссу. В заездах участвовали представители Бурятии: три гонщика из Улан-Удэ и столько же из Кяхты.
Кяхтинцам удалось занять призовые места. 13-летняя Руслана Харчук стала победительницей Кубка Иркутской области по мотокроссу в классе 85 см3. А ее отец Александр занял третье место в своем классе.
Участниками чемпионата Монголии тогда стали более 60 спортсменов. Александр на тех соревнованиях завоевал высшую награду в классе «Ветераны А», кстати, он является кандидатом в мастера спорта России.
Однако настоящий прорыв произошел в 2023 году, когда 14-летняя спортсменка стала бронзовым призером чемпионата России по мотокроссу.
Кубок России по мотокроссу ждали долго. Руслана не могла участвовать в соревнованиях, пока ей не исполнилось 14 лет. В результате девочка взяла третье место в женском заезде.
Женский мотокросс сложнее мужского. Среди девушек, в отличие от мужчин, возрастных групп нет. Руслана Харчук была самой юной спортсменкой, и соревноваться ей пришлось с опытными мотогонщицами: самой взрослой из участниц было 34 года.
- Звание в кандидаты мастера спорта я получила еще в 12 лет в Ангарске. А в 15 лет стала мастером спорта, - говорит о своих достижениях гонщица. Это звание стало официальным признанием ее высокого мастерства, но останавливаться на достигнутом она не собирается.
Сезон мотогонок начинается в марте и длится примерно до середины октября. Чтобы получить звание мастера спорта, Руслане нужно было принять участие в пяти этапах соревнований по России в разных регионах. Во всех пяти этапах необходимо войти в тройку лидеров. И только тогда, в случае успешного выполнения этих требований, спортсмен получает звание мастера спорта.
О травмах
Мотокросс для Русланы не только соревнование с соперницами, но и, прежде всего, преодоление самой себя, работа над собственными страхами и сомнениями.
- Волнуюсь перед каждыми соревнованиями. Всегда хочется проехать ровно, без падений. Но травмы в нашем виде спорта неизбежны. В прошлом году был перелом локтевого сустава, в итоге год я провела без мотокросса. Все еще восстанавливаюсь. Был перелом плечевой кости, трещина в голеностопе. Колени повреждены, синяки и растяжения практически всегда, это можно не считать, - говорит наша собеседница.
Несмотря на полученные увечья, бросать мотоспорт девушка не собирается.
- За один заезд за 30 минут можно присесть тысячу раз. Очень много приседаний. Колени сильно страдают, у всех парней они больные, - отмечает гонщица.
Но мотоцикл это не только вождение. Важно уметь разобрать и, главное, собрать своего коня по винтикам. Ремонтом техники занимался отец Русланы и учил этому дочь.
- Могу полностью разобрать мотоцикл и собрать его обратно. Папа отвечает за мотор, его состояние, механику, остальное могу сделать сама. Сейчас умею сама обслуживать мотоцикл, могу поменять масло, колеса, фильтр, - перечисляет Харчук.
О гонках
Разборка мотоцикла, пожалуй, самое экстремальное в мотогонках. Руслана отмечает, что настоящий спортивный гонщик не выпускает скорость за пределы гоночной трассы.
Безопасность на дороге - превыше всего, а обычная трасса - не место для состязаний. Спорт, требующий жесткой дисциплины, защиты и спецподготовки, отличается от повседневной езды, где риски непредсказуемы.
Современные соревнования по мотокроссу проводят на специально подготовленных кольцевых трассах с естественными (например, крутые повороты, спуски, канавы, песок и т. д.) или искусственными препятствиями (трамплины, столы, колейные мосты). В классическом мотокроссе длина трека составляет 1,5–3 км, а скорость мотоциклов не превышает 50 км/ч. Гонки делятся на классы в зависимости от объема двигателя. Задача гонщика за отведенное время (обычно 20–40 минут плюс один-два дополнительных круга) первым проехать определенное количество кругов.
Вопреки расхожему стереотипу, начинать заниматься мотокроссом можно с пяти лет. Среди детей даже проходят соревнования на мотоциклах с упрощенным управлением и на адаптированных для малышей трассах. Большинство чемпионов делали первые шаги в спорте в возрасте пяти-восьми лет, поэтому, если подходить к вопросу профессионально, лучше с этим не затягивать. Но важно знать, что детям и подросткам до 16 лет для тренировок понадобится письменное разрешение от обоих родителей.
Взрослые тоже приходят в мотокросс, но тут скорее работа на любительском уровне. Догнать адреналин, испытать себя. Кстати, водительское удостоверение категории «А» не требуется, поскольку заезды проходят вне общественных дорог. Чтобы правильно освоить технику и сделать занятия безопасными, лучше всего записаться в школу мотокросса или нанять частного инструктора. Это лучше, чем устраивать гонки на оживленных трассах.
- Гоночная трасса - это контролируемая среда, где ты полностью контролируешь себя и мотоцикл, а дорога общего пользования полна непредсказуемых факторов. Не стоит рисковать на обычных трассах. Адреналин нужно получать на специализированных треках, - говорит спортсменка.
На свои деньги
Спонсоров у Русланы нет, все держится на собственном энтузиазме.
- Деньги вкладываем сами. Большие расходы на ремонт мотоциклов, запчасти, форму. Все изнашивается, рвется. Хороший мотоцикл может стоить больше миллиона рублей, каска - от 7 тыс. рублей, бензин тоже недешевый. А экономить на чем-то нельзя, потому что на кону стоит жизнь человека. Нельзя экономить на собственной безопасности, - перечисляет Руслана. - Чтобы поехать, нужны хорошие мотоботы - высокие, жесткие сапоги, защищающие голеностоп. Нога должна быть надежно зафиксирована, чтобы не сломать ее. Для защиты тела - «черепаха», или панцирь: он защищает спину, грудь, плечи и локти. Также комбинезон или куртка со штанами. Важен хороший шлем. Надо брать сразу получше, дешевый может легко сломаться при падении. Также наколенники, перчатки.
Сейчас Руслана покоряет спортивные трассы на Husqvarna с объемом двигателя 250 «кубов».
На пути к вершинам девушка впитывает опыт лучших гонщиков. Так, перед одним из этапов Кубка России она прошла подготовку под руководством Александра Иванютина, мастера спорта международного класса, участника знаменитого ралли-рейда «Дакар-2017».
Сейчас Руслане 17 лет и она живет в Кемерово. Где учится на учителя физической культуры и спорта. Также девушка, имеющая звание мастера спорта, уже сама начала тренировать юных гонщиков.
- Параллельно учебе и тренировкам хожу в автошколу, учусь на категорию «В», езжу на «механике». Совсем скоро экзамен в ГАИ. В 18 лет пойду учиться на категорию «А». Ну и обязательно продолжу тренировки и выступления на соревнованиях, - делится планами наша землячка.
Девиз Русланы - постоянное движение вперед. Впереди новые старты, трассы и победы. Учитывая ее характер и поддержку семьи, можно не сомневаться, что ее имя еще не раз прозвучит на самых престижных гоночных трассах России.
Фото: предоставлены Р. Харчук
Тогда же, в 2022 году, Руслана и Александр впервые поехали за границу - в монгольский Дархан. Семья Харчук стала не только участниками чемпионата Монголии по мотокроссу, но и завоевала золотые медали на соревнованиях. Первый международный старт принес спортсменам небывалый успех.
