Кяхтинская молния

Тогда же, в 2022 году, Руслана и Александр впервые поехали за границу - в монгольский Дархан. Семья Харчук стала не только участниками чемпионата Монголии по мотокроссу, но и завоевала золотые медали на соревнованиях. Первый международный старт принес спортсменам небывалый успех.





Руслана Харчук - юная, но уже титулованная мотогонщица из Кяхты. В свои годы она сумела завоевать уважение на российских международных трассах. Ее путь в мотоспорт, полный решимости и поддержки семьи, служит отличным примером для всех, кто не боится идти за своей мечтой. Расскажем, как начиналась ее карьера и каких высот она смогла достичь.Любовь к скорости и мотоциклам у Русланы неслучайна. В большой спорт ее привел отец Александр Харчук, который сам долгие годы занимается мотоспортом и работает автомехаником. Однажды он показал дочери видео с гонками и предложил попробовать. Руслана ответила согласием. Ей тогда было восемь лет. С тех пор она не расстается с рулем мотоцикла.Первые шаги девочке давались непросто: случались падения, не хватало уверенности и скорости, которая поначалу была невысокой. Несмотря на то, что в семье, кроме Русланы, еще три дочери, опасный вид спорта пришелся по душе именно ей. Сегодня Руслана - мастер спорта России по мотокроссу.Путь к вершинам не был усыпан розами. Руслана честно признается: «Сначала не получалось, потому что ездила медленно, много падала». Но упорство и характер взяли свое. Ее бессменным тренером и главным наставником стал отец Александр, который передал дочери свой опыт и знания.Семья Харчук - настоящая спортивная команда. На все соревнования, которые проходят по всей стране, они добираются на автобусе, переоборудованном для дальних путешествий. Как только открывался сезон, семья тут же отправлялась в путь.- Техникой мой папа увлекся еще в детстве. Он рассказывал, как ездил по бездорожью и кяхтинским лесам на «Ниве», летал на дельтаплане, любил возиться с запчастями, ремонтировать… Потом открыл свое СТО. Узнал, что есть мотоспорт, и увлекся им. Папины увлечения передались и мне. Я пошла по его стопам. Другим трем моим сестрам это неинтересно. У нас были багги, квадроциклы, даже трактор - я и на нем ездила. С родителями очень много путешествовала. В автобус мы грузили мотоциклы – папин, мой - и ехали. Объездили почти всю Россию, были в Сочи – это самая дальняя точка, где мы побывали: там проходили сборы, этапы гонки, - взахлеб рассказывает Руслана.Первым мотоциклом юной гонщицы стал «Ямаха» с объемом двигателя 80 «кубов». На нем девочка и начинала. Александр учил дочку, как трогаться, останавливаться, переключать передачи.Удивительно, но увлечение девчушки поддержали местные жители: посодействовали с покупкой формы, делились опытом.- Кяхтинцы всем городом помогали мне. Благодаря землякам я и пробилась, - с благодарностью говорит девушка.Первые крупные успехи не заставили себя ждать. Уже в юниорском возрасте Руслана начала собирать коллекцию наград на чемпионатах Сибири и Дальнего Востока. Так, осенью 2021 года в Улан-Удэ прошли соревнования на Кубок ДОСААФ России Республики Бурятия по мотокроссу имени четырехкратного чемпиона мира по ледовому спидвею, заслуженного мастера спорта СССР Николая Нищенко.В соревнованиях приняли участие спортсмены из Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия. Мотогонщики соревновались в семи классах.Среди юниоров в классе мотоциклов 85 см3 первое место заняла юная спортсменка из Кяхты Руслана Харчук, которая уверенно обошла своих соперников на трассе.В 2022 году в городе Усолье-Сибирское проходил 3-й этап Кубка Иркутской области по мотокроссу. В заездах участвовали представители Бурятии: три гонщика из Улан-Удэ и столько же из Кяхты.Кяхтинцам удалось занять призовые места. 13-летняя Руслана Харчук стала победительницей Кубка Иркутской области по мотокроссу в классе 85 см3. А ее отец Александр занял третье место в своем классе.Участниками чемпионата Монголии тогда стали более 60 спортсменов. Александр на тех соревнованиях завоевал высшую награду в классе «Ветераны А», кстати, он является кандидатом в мастера спорта России.Однако настоящий прорыв произошел в 2023 году, когда 14-летняя спортсменка стала бронзовым призером чемпионата России по мотокроссу.Кубок России по мотокроссу ждали долго. Руслана не могла участвовать в соревнованиях, пока ей не исполнилось 14 лет. В результате девочка взяла третье место в женском заезде.Женский мотокросс сложнее мужского. Среди девушек, в отличие от мужчин, возрастных групп нет. Руслана Харчук была самой юной спортсменкой, и соревноваться ей пришлось с опытными мотогонщицами: самой взрослой из участниц было 34 года.- Звание в кандидаты мастера спорта я получила еще в 12 лет в Ангарске. А в 15 лет стала мастером спорта, - говорит о своих достижениях гонщица. Это звание стало официальным признанием ее высокого мастерства, но останавливаться на достигнутом она не собирается.Сезон мотогонок начинается в марте и длится примерно до середины октября. Чтобы получить звание мастера спорта, Руслане нужно было принять участие в пяти этапах соревнований по России в разных регионах. Во всех пяти этапах необходимо войти в тройку лидеров. И только тогда, в случае успешного выполнения этих требований, спортсмен получает звание мастера спорта.Мотокросс для Русланы не только соревнование с соперницами, но и, прежде всего, преодоление самой себя, работа над собственными страхами и сомнениями.- Волнуюсь перед каждыми соревнованиями. Всегда хочется проехать ровно, без падений. Но травмы в нашем виде спорта неизбежны. В прошлом году был перелом локтевого сустава, в итоге год я провела без мотокросса. Все еще восстанавливаюсь. Был перелом плечевой кости, трещина в голеностопе. Колени повреждены, синяки и растяжения практически всегда, это можно не считать, - говорит наша собеседница.Несмотря на полученные увечья, бросать мотоспорт девушка не собирается.- За один заезд за 30 минут можно присесть тысячу раз. Очень много приседаний. Колени сильно страдают, у всех парней они больные, - отмечает гонщица.Но мотоцикл это не только вождение. Важно уметь разобрать и, главное, собрать своего коня по винтикам. Ремонтом техники занимался отец Русланы и учил этому дочь.- Могу полностью разобрать мотоцикл и собрать его обратно. Папа отвечает за мотор, его состояние, механику, остальное могу сделать сама. Сейчас умею сама обслуживать мотоцикл, могу поменять масло, колеса, фильтр, - перечисляет Харчук.Разборка мотоцикла, пожалуй, самое экстремальное в мотогонках. Руслана отмечает, что настоящий спортивный гонщик не выпускает скорость за пределы гоночной трассы.Безопасность на дороге - превыше всего, а обычная трасса - не место для состязаний. Спорт, требующий жесткой дисциплины, защиты и спецподготовки, отличается от повседневной езды, где риски непредсказуемы.Современные соревнования по мотокроссу проводят на специально подготовленных кольцевых трассах с естественными (например, крутые повороты, спуски, канавы, песок и т. д.) или искусственными препятствиями (трамплины, столы, колейные мосты). В классическом мотокроссе длина трека составляет 1,5–3 км, а скорость мотоциклов не превышает 50 км/ч. Гонки делятся на классы в зависимости от объема двигателя. Задача гонщика за отведенное время (обычно 20–40 минут плюс один-два дополнительных круга) первым проехать определенное количество кругов.Вопреки расхожему стереотипу, начинать заниматься мотокроссом можно с пяти лет. Среди детей даже проходят соревнования на мотоциклах с упрощенным управлением и на адаптированных для малышей трассах. Большинство чемпионов делали первые шаги в спорте в возрасте пяти-восьми лет, поэтому, если подходить к вопросу профессионально, лучше с этим не затягивать. Но важно знать, что детям и подросткам до 16 лет для тренировок понадобится письменное разрешение от обоих родителей.Взрослые тоже приходят в мотокросс, но тут скорее работа на любительском уровне. Догнать адреналин, испытать себя. Кстати, водительское удостоверение категории «А» не требуется, поскольку заезды проходят вне общественных дорог. Чтобы правильно освоить технику и сделать занятия безопасными, лучше всего записаться в школу мотокросса или нанять частного инструктора. Это лучше, чем устраивать гонки на оживленных трассах.- Гоночная трасса - это контролируемая среда, где ты полностью контролируешь себя и мотоцикл, а дорога общего пользования полна непредсказуемых факторов. Не стоит рисковать на обычных трассах. Адреналин нужно получать на специализированных треках, - говорит спортсменка.Спонсоров у Русланы нет, все держится на собственном энтузиазме.- Деньги вкладываем сами. Большие расходы на ремонт мотоциклов, запчасти, форму. Все изнашивается, рвется. Хороший мотоцикл может стоить больше миллиона рублей, каска - от 7 тыс. рублей, бензин тоже недешевый. А экономить на чем-то нельзя, потому что на кону стоит жизнь человека. Нельзя экономить на собственной безопасности, - перечисляет Руслана. - Чтобы поехать, нужны хорошие мотоботы - высокие, жесткие сапоги, защищающие голеностоп. Нога должна быть надежно зафиксирована, чтобы не сломать ее. Для защиты тела - «черепаха», или панцирь: он защищает спину, грудь, плечи и локти. Также комбинезон или куртка со штанами. Важен хороший шлем. Надо брать сразу получше, дешевый может легко сломаться при падении. Также наколенники, перчатки.Сейчас Руслана покоряет спортивные трассы на Husqvarna с объемом двигателя 250 «кубов».На пути к вершинам девушка впитывает опыт лучших гонщиков. Так, перед одним из этапов Кубка России она прошла подготовку под руководством Александра Иванютина, мастера спорта международного класса, участника знаменитого ралли-рейда «Дакар-2017».Сейчас Руслане 17 лет и она живет в Кемерово. Где учится на учителя физической культуры и спорта. Также девушка, имеющая звание мастера спорта, уже сама начала тренировать юных гонщиков.- Параллельно учебе и тренировкам хожу в автошколу, учусь на категорию «В», езжу на «механике». Совсем скоро экзамен в ГАИ. В 18 лет пойду учиться на категорию «А». Ну и обязательно продолжу тренировки и выступления на соревнованиях, - делится планами наша землячка.Девиз Русланы - постоянное движение вперед. Впереди новые старты, трассы и победы. Учитывая ее характер и поддержку семьи, можно не сомневаться, что ее имя еще не раз прозвучит на самых престижных гоночных трассах России.Фото: предоставлены Р. Харчук