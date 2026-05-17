Общество 17.05.2026 в 14:16

Бурятские туристы столкнулись с проблемами при использовании российских маркетплейсов за границей

После усиления блокировок VPN часть зарубежных пользователей потеряла доступ к сервисам Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета»

A- A+
Текст: Иван Иванов
Бурятские туристы столкнулись с проблемами при использовании российских маркетплейсов за границей
По данным Digital Budget, в апреле мобильный веб-трафик Wildberries снизился на 10% по сравнению с мартом, Ozon и «Яндекс Маркета» — на 3%, «Авито» — на 1,5%. Об этом сообщает «Коммерсант».

Селлеры оценивают падение выручки в апреле в диапазоне от 3% до 30% по сравнению с мартом и связывают это с ограничениями VPN. В «Рейтинге Рунета» подсчитали, что маркетплейсы могли потерять около 1% доходов, что эквивалентно примерно 7 млрд рублей.

За пределами России бурятские туристы всё чаще сталкиваются со сбоями в работе приложений и сайтов маркетплейсов: не загружаются карточки товаров, не добавляются покупки в корзину, возникают ошибки при входе в аккаунт. Причиной называют усиленные меры защиты от DDoS-атак и автоматического сбора данных о ценах. Системы безопасности платформ нередко воспринимают зарубежный трафик как подозрительный и ограничивают доступ.

Несмотря на сложности, спрос на российские маркетплейсы среди находящихся за рубежом россиян сохраняется. Через Ozon и Wildberries пользователи заказывают подарки родственникам в России, приобретают привычные товары для пересылки за границу, а также оплачивают покупки в рассрочку и пользуются внутренними сервисами площадок.

Фото: "Номер один"
Теги
туристы маркетплейс заказ заграница

Все новости

Бурятские туристы столкнулись с проблемами при использовании российских маркетплейсов за границей
17.05.2026 в 14:16
Байкальский баклан распространился до Якутии
17.05.2026 в 14:08
В Бурятию из плена вернулось пять бойцов
17.05.2026 в 13:52
В Бурятии полицейский помог спасти мужчину, найденного без сознания
17.05.2026 в 13:35
В центре Улан-Удэ завершают укладку асфальта
17.05.2026 в 12:46
В Бурятии потушили один лесной пожар
17.05.2026 в 12:16
Бурятия оказалась на пороге аграрной революции
17.05.2026 в 08:00
Кяхтинская молния
17.05.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 17 мая 2026 года
17.05.2026 в 06:02
Зурхай на воскресенье, 17 мая
17.05.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
Байкальский баклан распространился до Якутии
Местные власти рассматривают возможность применения опыта Бурятии в борьбе с пернатыми 

17.05.2026 в 14:08
В Бурятию из плена вернулось пять бойцов
Родные и близкие очень ждали их возвращения
17.05.2026 в 13:52
В Бурятии полицейский помог спасти мужчину, найденного без сознания
Мужчина не мог самостоятельно встать с пола и позвонить в скорую
17.05.2026 в 13:35
В центре Улан-Удэ завершают укладку асфальта
В порядок приводят улицу Смолина

17.05.2026 в 12:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru