Бурятские туристы столкнулись с проблемами при использовании российских маркетплейсов за границей

По данным Digital Budget, в апреле мобильный веб-трафик Wildberries снизился на 10% по сравнению с мартом, Ozon и «Яндекс Маркета» — на 3%, «Авито» — на 1,5%. Об этом сообщает «Коммерсант».Селлеры оценивают падение выручки в апреле в диапазоне от 3% до 30% по сравнению с мартом и связывают это с ограничениями VPN. В «Рейтинге Рунета» подсчитали, что маркетплейсы могли потерять около 1% доходов, что эквивалентно примерно 7 млрд рублей.За пределами России бурятские туристы всё чаще сталкиваются со сбоями в работе приложений и сайтов маркетплейсов: не загружаются карточки товаров, не добавляются покупки в корзину, возникают ошибки при входе в аккаунт. Причиной называют усиленные меры защиты от DDoS-атак и автоматического сбора данных о ценах. Системы безопасности платформ нередко воспринимают зарубежный трафик как подозрительный и ограничивают доступ.Несмотря на сложности, спрос на российские маркетплейсы среди находящихся за рубежом россиян сохраняется. Через Ozon и Wildberries пользователи заказывают подарки родственникам в России, приобретают привычные товары для пересылки за границу, а также оплачивают покупки в рассрочку и пользуются внутренними сервисами площадок.Фото: "Номер один"