Общество 17.05.2026 в 13:52
В Бурятию из плена вернулось пять бойцов
Родные и близкие очень ждали их возвращения
Текст: Иван Иванов
15 мая домой с Украины вернулись пятеро участников специальной военной операции. Об этом сообщил глава Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.
Среди вернувшихся бойцов Федор Горбунов, Максим Дырдин, Дмитрий Егоров, Михаил Заплаткин, Александр Сандрыкин.
Таким образом после попадания в плен и долгих месяцев ожидания обмена военнослужащие смогли вернуться на Родину к своим семьям и близким. В республике эту новость встретили с большой радостью и надеждой.
«С возвращением, воины! Спасибо всем, кто помогал вернуть наших бойцов», — отметил Алексей Цыденов.
Обмены пленными продолжаются в рамках майских договоренностей сторон в зоне специальной военной операции между Россией и Украиной. Для родственников и жителей Бурятии каждая такая новость становится важным и долгожданным событием.
Фото: "Номер один"
