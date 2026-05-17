Общество 17.05.2026 в 13:52

В Бурятию из плена вернулось пять бойцов

Родные и близкие очень ждали их возвращения
Текст: Иван Иванов
15 мая домой с Украины вернулись пятеро участников специальной военной операции. Об этом сообщил глава Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

Среди вернувшихся бойцов Федор Горбунов, Максим Дырдин, Дмитрий Егоров, Михаил Заплаткин, Александр Сандрыкин.

Таким образом после попадания в плен и долгих месяцев ожидания обмена военнослужащие смогли вернуться на Родину к своим семьям и близким. В республике эту новость встретили с большой радостью и надеждой.

«С возвращением, воины! Спасибо всем, кто помогал вернуть наших бойцов», — отметил Алексей Цыденов.

Обмены пленными продолжаются в рамках майских договоренностей сторон в зоне специальной военной операции между Россией и Украиной. Для родственников и жителей Бурятии каждая такая новость становится важным и долгожданным событием.


Фото: "Номер один"
плен СВО

