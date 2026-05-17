В Бурятии полицейский помог спасти мужчину, найденного без сознания

Вечером 2 мая в дежурную часть ОМВД России по Джидинскому району поступило сообщение о мужчине, который живёт один. Соседи забили тревогу, так как его долгое время не было видно на улице.На место незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции Эрдэм Чойнзонов. Подойдя к дому, он обнаружил, что свет внутри не горит, а на стук в дверь никто не ответил. Выяснилось, что близких родственников у мужчины в селе Петропаловка нет. Заглянув в окно, лейтенант полиции увидел на полу кухни хозяина дома в неподвижном состоянии.-Действуя в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», полицейский принял решение проникнуть в жилище. Подручными средствами он вскрыл две двери: ведущую с улицы на веранду и вторую — в квартиру. Внутри лейтенант полиции обнаружил 59-летнего хозяина, лежавшего на полу без сознания. Страж порядка сразу вызвал скорую помощь, а до приезда медиков оказывал пострадавшему первую доврачебную помощь, – сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Как выяснилось, инцидент произошёл вечером 1 мая около 21:00. Во время приготовления еды у мужчины резко поднялось давление, и он потерял сознание. В течение суток он периодически приходил в себя, но не мог встать, после чего снова терял сознание. Всё это время в доме была включена электрическая печь, из-за чего в помещении стояла высокая температура, что усугубляло состояние пострадавшего.Прибывшие врачи оказали мужчине необходимую помощь и госпитализировали его в больницу.Пострадавший поблагодарил участкового полиции за проявленную бдительность и спасение его жизни.Фото: "Номер один"