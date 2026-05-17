Общество 17.05.2026 в 14:33
В Бурятии ждут возобновления переговоров по газопроводу «Сила Сибири-2»
Это позволит газифицировать республику и улучшить экологическое состояние региона
Текст: Иван Иванов
Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай может стать важным этапом для обсуждения не только международной повестки, но и крупных совместных экономических проектов. По данным Lentа.ru, основными темами переговоров между лидерами России и Китая могут стать ситуация на Ближнем Востоке, Украина , а также развитие энергетического сотрудничества между двумя странами.
Китай остается одним из ключевых партнеров России и занимает значительную долю во внешнеторговом обороте страны. На этом фоне в Бурятии ожидают возобновления активных переговоров по проекту газопровода «Сила Сибири-2», трасса которого должна пройти через территорию республики и Монголии.
Как сообщил бывший директор компании «Бурятгаз» Игорь Бобков, «реализация проекта имеет большое значение как для России, так и для Бурятии. По его словам, строительство газопровода позволит увеличить объемы строительных работ, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции в регион».
Кроме того, подключение к газу даст возможность жителям и предприятиям перейти на более дешевый источник энергии. Ожидается, что это также положительно скажется на экологической ситуации в республике за счет снижения объемов угольного отопления и уменьшения вредных выбросов в атмосферу.
Фото: нейросеть
