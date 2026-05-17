Байкальский баклан распространился до Якутии

Местные власти рассматривают возможность применения опыта Бурятии в борьбе с пернатыми 

Текст: Иван Иванов
В Якутии все острее встает вопрос регулирования численности большого баклана, который за последние годы значительно расширил ареал обитания. Об этом сообщает информационный портал «Sakha.Day». 

Если в 2018 году первые гнезда этих птиц были обнаружены только в Сунтарском улусе Якутии, то сегодня колонии бакланов фиксируются уже в Алданском, Ленском, Нюрбинском, Олекминском и Кобяйском районах.

По данным Минэкологии республики, рост популяции вызывает серьезные опасения у ученых и специалистов рыбной отрасли. Большой баклан является хищной птицей и способен потреблять до полутора килограммов рыбы в сутки, что оказывает давление на популяции ценных промысловых видов и снижает кормовую базу традиционного рыболовства.

Как отметил старший научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Евгений Шемякин, негативное влияние бакланов проявляется не только в сокращении рыбных ресурсов. Помет птиц, содержащий большое количество азота и обладающий высокой кислотностью, приводит к деградации почв и уничтожению растительности в местах массового гнездования. Кроме того, бакланы вытесняют аборигенные виды водоплавающих птиц, включая редкие и охраняемые.

Минэкологии Якутии направило запросы в Иркутскую область и Забайкальский край, где также наблюдается резкий рост численности баклана. По информации соседних регионов, в 2023–2024 годах популяция птиц достигла 40–50 тысяч особей. Однако универсального механизма регулирования численности бакланов пока не разработано ни в одном субъекте.

Ситуацию осложняет отсутствие правовых механизмов. Большой баклан не относится к охотничьим ресурсам, а порядок выдачи разрешений на изъятие таких животных до сих пор не утвержден. Любительская охота экономически невыгодна, а уничтожение гнезд требует специального оборудования и связано с риском для людей.
По итогам заседания специалисты рекомендовали рассмотреть возможность включения большого баклана в перечень инвазивных видов животных Якутии, а также изучить опыт других регионов России для разработки мер по контролю численности птиц.

Ранее, в конце апреля, в Бурятии официально разрешили охоту на большого баклана из-за его влияния на водные биоресурсы, в том числе на популяцию байкальского омуля.


