Общество 17.05.2026 в 12:16
В Бурятии потушили один лесной пожар
Сейчас возгораний в лесах республики нет
Текст: Анастасия Величко
За прошедшие сутки был обнаружен один лесной пожар - в Заиграевском районе. Причина возникновения - неосторожное обращение с огнём. По данным на утро 17 мая, он оперативно ликвидирован на малой площади в 0,5 га. Об этом сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.
На тушении работали шесть человек из лесной охраны и привлеченных граждан, было задействовано две единицы техники.
- Действующих возгораний в лесном фонде нет, - сказали в агентстве.
В РАЛХ напомнили, что находиться в лесу можно только в специально отведённых местах.
За достоверную информацию о поджигателях предусмотрено вознаграждение - 10 000 рублей.
Горячая линия лесной охраны: (301-2) 20-44-44.
Фото: "Номер один"
