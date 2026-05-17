В Бурятии потушили один лесной пожар

За прошедшие сутки был обнаружен один лесной пожар - в Заиграевском районе. Причина возникновения - неосторожное обращение с огнём. По данным на утро 17 мая, он оперативно ликвидирован на малой площади в 0,5 га. Об этом сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.На тушении работали шесть человек из лесной охраны и привлеченных граждан, было задействовано две единицы техники.- Действующих возгораний в лесном фонде нет, - сказали в агентстве.В РАЛХ напомнили, что находиться в лесу можно только в специально отведённых местах.За достоверную информацию о поджигателях предусмотрено вознаграждение - 10 000 рублей.Горячая линия лесной охраны: (301-2) 20-44-44.Фото: "Номер один"