17.05.2026 в 12:16

В Бурятии потушили один лесной пожар

Сейчас возгораний в лесах республики нет

Текст: Анастасия Величко
За прошедшие сутки был обнаружен один лесной пожар - в Заиграевском районе. Причина возникновения - неосторожное обращение с огнём. По данным на утро 17 мая, он оперативно ликвидирован на малой площади в 0,5 га. Об этом сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.

На тушении работали шесть человек из лесной охраны и привлеченных граждан, было задействовано две единицы техники.

- Действующих возгораний в лесном фонде нет, - сказали в агентстве.

В РАЛХ напомнили, что находиться в лесу можно только в специально отведённых местах.

За достоверную информацию о поджигателях предусмотрено вознаграждение - 10 000 рублей.

Горячая линия лесной охраны: (301-2) 20-44-44.


Фото: "Номер один"
