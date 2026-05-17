Забайкальский край намерен увеличить торговлю с Китаем до 90 миллионов тонн продукции

Губернатор Забайкалья Александр Осипов прокомментировал на заседании межправительственной комиссии России и Китая рост экономического показателя региона, связанный с торговыми отношениями между двумя странами. Об этом сообщает портал «Чита.ру».По его словам, забайкальская экономика активизировалась, что привело к утроению валового внутреннего продукта (ВВП). Это связано с увеличением товарооборота с Китаем, часть которого приходится на продажу уже обработанной и высокотехнологичной продукции. В частности, запущено производство металлически чистого, высокого уровня катодной меди на Удоканском месторождении. Осипов подчеркнул важность развития отношений с КНР для региона.Основная задача на ближайшее время — расширение пограничных переходов и транспортных путей с Китаем для обеспечения свободной реализации продукции без препятствий на границе. Для Забайкалья и России важным аспектом остается поступление комплектующих из Китая, что способствует развитию местной промышленности. Уже более 40% товарооборота через пограничные переходы региона приходится на забайкальские товары. Планируется увеличение объемов торговли с нынешних 25 миллионов тонн до 90 миллионов тонн и строительство крупных промышленных предприятий.Большинство новых предприятий строится российскими инвесторами, крупными холдингами страны, однако есть планы по взаимодействию с китайской стороной для обеспечения снабжения, пограничных перевозок и сбыта продукции. В условиях санкций китайское оборудование считается наиболее доступным, что вызывает особое значение для развития сельского хозяйства и лесной отрасли региона. В этих сферах уже реализуются проекты с участием китайских инвесторов, в которых используют российские технологии и экологически чистое производство. Эти продукты востребованы на китайском рынке.Осипов добавил, что развитие экономики Забайкалья связано с его включением в состав Дальневосточного федерального округа. После этого регионам удалось привлечь значительные инвестиции, что способствует росту промышленности и инфраструктуры.Фото: "Номер один"