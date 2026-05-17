В центре Улан-Удэ завершают укладку асфальта

Разрытую для замены коммунальной инфраструктуры ул. Смолина постепенно обустраивают.- Работы проходят по правой стороне проезжей части участка от улицы Ербанова до улицы Бау Ямпилова, – сообщает комитет по строительству администрации Улан-Удэ.К работам на второй половине улицы приступят после завершения фрезерования старого покрытия.- Уважаемые горожане, пожалуйста, планируйте маршруты заранее. На улице Смолина действует частичное ограничение движения, – напоминают в мэрии.Фото: скриншот видео комитета по строительству