Общество 17.05.2026 в 12:46
В центре Улан-Удэ завершают укладку асфальта
В порядок приводят улицу Смолина
Текст: Анастасия Величко
Разрытую для замены коммунальной инфраструктуры ул. Смолина постепенно обустраивают.
- Работы проходят по правой стороне проезжей части участка от улицы Ербанова до улицы Бау Ямпилова, – сообщает комитет по строительству администрации Улан-Удэ.
К работам на второй половине улицы приступят после завершения фрезерования старого покрытия.
- Уважаемые горожане, пожалуйста, планируйте маршруты заранее. На улице Смолина действует частичное ограничение движения, – напоминают в мэрии.
Фото: скриншот видео комитета по строительству
