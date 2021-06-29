В Улан-Удэ на 90 суток приостановлена работа банкетного зала Capital Hall Crystal

В нем состоялась свадьба депутата Народного Хурала Бурятии Тимура Нимаева вопреки антиковидным ограничениям
В Улан-Удэ на 90 суток (до 20 сентября 2021 года включительно) приостановлена работа банкетного зала Capital Hall Crystal ( Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, 4а/1, здание ТРЦ Capital Mall). Такое решение принял Октябрьский районный суд Улан-Удэ, сообщила его пресс-служба.
Индивидуальный предприниматель Е.Н.Протасова, осуществляющая деятельность в банкетном зале Capital Hall Crystal, признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения…».
Иными словами, предпринимателю придется понести убытки за нашумевшее свадебное торжество коммуниста-парламентария, который нисколько не сожалеет о своем демонстративном игнорировании ограничений, призванных затормозить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике.
Впрочем, самого виновника торжества ждет разбирательство в комиссие по этике Народного Хурала. В нее поступило письмо от депутата, председателя бурятского отделения ЛДПР Сергея Дороша. В нем он просит дать оценку действиям депутата Тимура Нимаева, который устроил свадьбу вопреки антиковидным ограничениям, а также гостившим на его торжестве депутатам-коммунистам Баиру Цыренову, Егору Олзоеву и Леонтию Красовскому.
Фото: pixabay.com
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