Танкер-бункеровщик, призванный спасать Байкал от нефтеотходов, не эксплуатируется

Торжественно спущенное на воду экологическое судно до сих пор не имеет лицензии на работу



Широко разрекламированный танкер-бункеровщик «Георгий Москалев», призванный собирать отходы с судов на Байкале, не эксплуатируется. Его строительство завершено в 2020 году, но судно не получило лицензию на работу, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



В ней проведено межведомственное совещание по вопросам охраны водных объектов на Байкальской природной территории. На совещании, в частности, обсуждены проблемы сбора отходов, образованных при эксплуатации судов на озере Байкал.



Строительство танкера осуществляло Восточно-Сибирское речное пароходство по заказу Речводпути для администрации Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей. В настоящее время прием отходов, образованных на судах, продолжает судно «Самотлор», которое дислоцируется в порту Байкал.



По информации эксплуатирующей его организации в период навигации договоры на оказание услуг по приему образованных на судах отходов, в также льяла (льяльные воды, льялы (происходит от льяло) — это воды, загрязнённые нефтепродуктами), заключают около 10 % судовладельцев и только по 5% договоров производилась оплата со стороны контрагентов.











Фото: neftegaz.ru

Широко разрекламированный танкер-бункеровщик «Георгий Москалев», призванный собирать отходы с судов на Байкале, не эксплуатируется. Его строительство завершено в 2020 году, но судно не получило лицензию на работу, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.В ней проведено межведомственное совещание по вопросам охраны водных объектов на Байкальской природной территории. На совещании, в частности, обсуждены проблемы сбора отходов, образованных при эксплуатации судов на озере Байкал.Строительство танкера осуществляло Восточно-Сибирское речное пароходство по заказу Речводпути для администрации Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей. В настоящее время прием отходов, образованных на судах, продолжает судно «Самотлор», которое дислоцируется в порту Байкал.По информации эксплуатирующей его организации в период навигации договоры на оказание услуг по приему образованных на судах отходов, в также льяла (льяльные воды, льялы (происходит от льяло) — это воды, загрязнённые нефтепродуктами), заключают около 10 % судовладельцев и только по 5% договоров производилась оплата со стороны контрагентов. Напомним , 51-метровый танкер «Георгий Москалев» призван спасать Байкал от нефтеотходов, принимая жидкие и твердые отходы, а также канализационные стоки и нефтепродукты с других судов, очищать и сбрасывать уже чистую воду. Танкер имеет двойное дно и двойные борта в районе грузовых танков и перерабатывающих установок. Сейчас на Байкале работает только одно экосудно, на которое владельцы других судов могут сдавать отходы. Оно является несамоходным и значительно удалено от северных районов Байкала. 700-800 тонн нефтесодержащих отходов и сточных вод сдается в период навигации на озере. Значительная часть действующего флота на Байкале сбрасывает отходы прямо в озеро Решение о строительстве нового судна для Байкала было принято в 2017 году после посещения Бурятии занимавшего тогда пост министра транспорта РФ Максима Соколова. Из федерального бюджета на реализацию проекта было выделено около 600 млн рублей. На озере зарегистрировано более 7 тыс единиц маломерного флота, но при этом прием нефтесодержащих и сточных вод ранее выполняла только одна станция комплексной переработки судовых отходов.Фото: neftegaz.ru

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