Монголия резко ограничила работу погранпункта «Кяхта – Алтан-Булак»

Монголы боятся коронавируса-мутанта

Правительство Монголии на своем внеочередном заседании приняло решение приостановить пассажирские перевозки на автомобильном пункте пропуска «Алтан-Булак».

Речь идет о погранпункте, который действует на юге Бурятии, в г. Кяхте. Он является ключевым автомобильным пунктом пропуска через госграницу между Россией и Монголией.

Ограничения вступают в силу с 7 июля и продлятся по 31 июля (включительно).

Монгольские чиновники пояснили, что «это решение было принято, чтобы избежать рисков распространения мутировавшего штамма коронавируса».

Движение грузовых автомобилей через указанный контрольно-пропускной пункт будет продолжаться в обычном режиме. Об этом сообщает агентство https://montsame.mn/. Как известно, монгольская сторона закупает в России немало топлива, продовольствия и других товаров.

Стране степей, которая оперативно отгородилась от внешнего мира, отменила массовые мероприятия и ввела строгий карантин для всех прибывающих, долгое время удавалось избегать вспышки коронавируса. Но эпидемия все равно началась. В последние месяцы Монголия переживает заметный подъем заболеваемости.

Накануне в трехмиллионной стране выявили более 1500 зараженных, 12 человек умерло.

На этом фоне в Монголию поступают партии вакцин разных производителей, в т. ч. монголы активно используют российскую вакцину «Спутник-V».





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