В Улан-Удэ жители по дороге домой встретили дикого зайца

Маленького обитателя леса засняли на видео в 100-х кварталах



Жители 100-х кварталов встретили по дороге домой дикого зайца. В редакцию «Номер один» прислали видео, на котором успели запечатлеть, как зверек выбежал на лесную тропинку перед людьми.









Как сообщили авторы, встреча произошла на «Тропе здоровья», недалеко от 111-го квартала. К слову, «косой» вопреки всем рассказам о заячьей трусости людей особо не боялся и даже слегка позировал перед камерой.









фото: скриншот из видео

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.