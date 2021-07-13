Житель Кяхты убил сожительницу за мясо и спиртное

Она не купила алкоголя, деньги на который должна была выручить, продав мясо



В Кяхте завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве сожительницы, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый 27 февраля вечером вместе с сожительницей распивали алкогольные напитки. Когда спиртное закончилось, женщина вызвалась пойти и продать имевшееся у них мясо, чтобы купить еще порцию алкоголя. Однако спустя некоторое время она вернулась домой без мяса и без спиртного.



Мужчина со злости схватил кухонный нож и нанес им удар в грудь жещины, после чего оставил ее полу и ушел спать. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Следующим утром, обнаружив ее тело, мужчина сам обратился к участковому уполномоченному полиции.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: СКР



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