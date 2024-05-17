Культура 17.05.2024 в 17:45

В Этнографическом музее пройдут «Большие семейные выходные»

Концерты начнутся с ближайшей субботы 18 мая
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Этнографическом музее пройдут «Большие семейные выходные»

Артисты Буряад театра приглашают жителей города Улан-Удэ и гостей столицы Бурятии в Этнографический музей на каждые выходные, начиная с 18 мая и до конца июня.

Театр специально для жителей Бурятии подготовил семейную концертную программу (возрастное ограничение 12+).

Это концерт «Амаралтын гуламта» с участием звёзд театра, спектакль «Сагаадай мэргэн. Ногоодой сэсэн хоер» (древнебурятская эпическая история о благородном Сагаадай мэргэне и его мудрой сестре Ногоодой сэсэн) режиссёра Саяна Жамбалова, показ фильма о первом бурятском ученом Доржи Банзарове «Дорж» режиссёра Олега Юмова, видеоверсия спектакля «Алдар. 9 секунд» режиссёра Саяна Жамбалова.


В Этномузее площадка Буряад театра будет узнаваема благодаря бурятской юрте, где будут проходить мастер-классы по шагаай наадан и изготовлению кукол.

«Большие семейные выходные» посвящены Году семьи.

Возрастное ограничение 12+


Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 15 по 21 мая

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