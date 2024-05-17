В Этнографическом музее пройдут «Большие семейные выходные»

Артисты Буряад театра приглашают жителей города Улан-Удэ и гостей столицы Бурятии в Этнографический музей на каждые выходные, начиная с 18 мая и до конца июня.

Театр специально для жителей Бурятии подготовил семейную концертную программу (возрастное ограничение 12+).

Это концерт «Амаралтын гуламта» с участием звёзд театра, спектакль «Сагаадай мэргэн. Ногоодой сэсэн хоер» (древнебурятская эпическая история о благородном Сагаадай мэргэне и его мудрой сестре Ногоодой сэсэн) режиссёра Саяна Жамбалова, показ фильма о первом бурятском ученом Доржи Банзарове «Дорж» режиссёра Олега Юмова, видеоверсия спектакля «Алдар. 9 секунд» режиссёра Саяна Жамбалова.





В Этномузее площадка Буряад театра будет узнаваема благодаря бурятской юрте, где будут проходить мастер-классы по шагаай наадан и изготовлению кукол.

«Большие семейные выходные» посвящены Году семьи.

Возрастное ограничение 12+





Фото: Номер один