Жителей Улан-Удэ шокировала разруха на ЛВРЗ

Сквозь дырявую крышу ливень затопил цех предприятия

В паблике «Аноним 03» неизвестный автор выложил видеоролики с Улан-Удэнского локомотивовагоноремоонтного завода. Пост сопровождается надписью: «Вот в таких условиях работают люди на ЛВРЗ». Судя по всему, автор видео заснял происходящее на заводе во время ливня. На кадрах видно, как с потолка и стен предприятия вода потоком бежит на оборудование. Складывается впечатление, что в некоторых местах в цеху как будто и вовсе нет крыши – везде стучат капли дождя. Из стен торчат провода, на полу образовались большие лужи.







«Это штамповка. Кругом вода. Сварочные кабины тоже все в воде», - комментирует автор видео.

Пост вызвал шквал негодования у горожан. За полчаса видеоролики собрали множество комментариев. Многие посчитали, что такие условия трудно вообще назвать рабочими.

- Ужасные условия труда... И самое интересное, что всех проверяющих «карманных» комиссий это всё устраивает. При совке лучше было, а наследие сохранить не могут, не говоря уже о какой-то модернизации, текущем или капитальном ремонте, охране труда и т.д. Позор ЛВРЗ, - эмоционально пишет комментатор.

- Вас там током убьёт при такой технике безопасности, - пишет другая горожанка.

- Это же верная смерть. Нужно отказываться работать, т. Е. соблюдать правила техники безопасности. Нужно писать заявление или служебную записку на имя начальника цеха, или инженера по ТО, или главного инженера с указанием причины приостановления работы. При этом вам должны оплатить это время. Надеюсь, это видео станет резонансным, - комментирует еще одна женщина.

- Была там на экскурсии, ради интереса зашла в туалет для рабочих. Это такой трэш! Меня тошнило потом минут 5! А ведь по туалету можно понять, как предприятие относится к своим работникам! Думаю, мы с вами свидетели полного развала некогда крупнейшего предприятия! Вот что значит приватизация, управление из Москвы, выкачивание ресурсов. И так же как со «Стальмостом», никто ничего не докажет и ничем не поможет, - высказались под постом.

- Ну, пока Путину не покажете, никто не шевельнется. А деньги-то конечно на ремонт зданий выделяют постоянно, да? Отправьте в Кремль сразу, да и всё, - посоветовали там же.

Кроме того, горожане посчитали, что из-за подобной картины следует обратиться в правоохранительные органы: «Директора завода надо к уголовной ответственности за такие рабочие места», пишут пользователи соцсети.

Отметим, буквально три недели назад на сессии горсовета директору ЛВРЗ Сергею Заборских присвоили звание «Почетный гражданин города Улан-Удэ».

«Кандидатура очень достойная», - прокомментировал тогда заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов. За это решение депутаты проголосовали единогласно.

фото: скриншоты из видео