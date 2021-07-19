В Улан-Удэ врачей обвинили в смерти 17-летнего подростка

В ДРКБ проводится служебная проверка
Администрация Детской республиканской клинической больницы подтвердила факт смерти 17-летнего подростка, который скончался дома после обращения в приемно-диагностическое отделение ДРКБ.
«В настоящее время в больнице проводится служебное расследование для установления причин, повлекших за собой смерть несовершеннолетнего. Все материалы переданы в следственные органы в рамках проводимой доследственной проверки. Коллектив ДРКБ выражает глубочайшие искренние соболезнования родным и близким ребенка и готов оказать всяческое содействие в расследовании причин его гибели», - сообщили в ДРКБ.
Пост о гибели 17-летнего подростка в Улан-Удэ после обращения в больницу появился в паблике «Аноним 03». Его автор утверждает, что лучший друг погиб по вине врачей.
«Обратились за помощью, а врач даже смотреть не стал, сказал «ставьте клизмы» и ушел», - пишет автор поста. - Мама настаивала, чтобы положили его на обследование, они воткнули три укола и сказали: «ему же лучше, все, езжайте домой».
По словам парня, как выяснилось, у его друга был гнойный перитонит. «На протяжении трех дней он истекал изнутри кровью», сообщает он.
Фото: «Номер один»
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