В Улан-Удэ врачей обвинили в смерти 17-летнего подростка

В ДРКБ проводится служебная проверка





Администрация Детской республиканской клинической больницы подтвердила факт смерти 17-летнего подростка, который скончался дома после обращения в приемно-диагностическое отделение ДРКБ.

«В настоящее время в больнице проводится служебное расследование для установления причин, повлекших за собой смерть несовершеннолетнего. Все материалы переданы в следственные органы в рамках проводимой доследственной проверки. Коллектив ДРКБ выражает глубочайшие искренние соболезнования родным и близким ребенка и готов оказать всяческое содействие в расследовании причин его гибели», - сообщили в ДРКБ.Пост о гибели 17-летнего подростка в Улан-Удэ после обращения в больницу появился в паблике «Аноним 03». Его автор утверждает, что лучший друг погиб по вине врачей.«Обратились за помощью, а врач даже смотреть не стал, сказал «ставьте клизмы» и ушел», - пишет автор поста. - Мама настаивала, чтобы положили его на обследование, они воткнули три укола и сказали: «ему же лучше, все, езжайте домой».По словам парня, как выяснилось, у его друга был гнойный перитонит. «На протяжении трех дней он истекал изнутри кровью», сообщает он.Фото: «Номер один»