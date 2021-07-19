В Бурятии сотрудники полиции задержали разбойного бражника

Его добычей стали 18 литров браги, за которые он может получить до 10 лет заключения



В полицию Прибайкальского района ночью поступило заявление о разбойном нападении от 61-летнего жителя села Турунтаево. Он рассказал, что ночью к нему пришла односельчанка с незнакомым молодым человеком. Поздние гости попросили денег на алкоголь, но гражданин, сославшись на отсутствие средств, отказал.



Тогда незнакомец пригрозил ему ножом, а, вставшую на защиту хозяина дома собутыльницу, с которой он познакомился накануне, прогнал из жилища. Из дома злоумышленник похитил флягу с 18 литрами браги и пакет с двумя килограммами риса, сообщили в МВД по Бурятии.



Позднее 23-летний подозреваемый был задержан оперативниками. Как оказалось, ранее местный житель ранее судим за кражи и наркопреступление. Полицейскими изъята металлическая фляга. Брагу злоумышленник распил.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК ФР. Ведется следствие. Похмелье у разбойника может оказаться затяжным и тяжелым. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.



Фото: «Номер один»



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