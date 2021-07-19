В Забайкалье больше, чем в Бурятии, общее число заболевших COVID-19

Однако в соседнем регионе значительно ниже смертность от коронавируса и чуть выше темпы вакцинации



Забайкальский край опережает Бурятию по общему числу заражений COVID-19 и по темпам его суточного прироста. По данным регионального оперативного штаба на 19 июля, за сутки выявлено 328 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 53 086 забайкальцев (в Бурятии 49 929 человека), сообщает официальный краевой портал.



За прошедшие сутки 224 человека вылечились от болезни, общее количество победивших коронавирус забайкальцев составило 47 474. В моногоспитали Забайкалья ежедневно поступают пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 210 человек находятся в тяжелом состоянии, 80 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.



За весь период пандемии COVID-19 унес жизни 1065 человек (в Бурятии – 1552 человек), за последние сутки в Забайкалье подтверждено пять летальных случаев от коронавируса (в республике – в три раза больше).



Специалисты напоминают, что эффективным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. Сделать прививку в крае можно в 77 стационарных и 15 передвижных пунктах вакцинации.

На сегодняшний день в Забайкалье первым компонентом вакцины привито 232 191 человек, вторым – 185 347. В Бурятии завершили вакцинацию 164 254 человека.



Фото: pixabay.com





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