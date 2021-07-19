В Улан-Удэ до сих пор устраняют последствия ливня, прошедшего несколько дней назад

Город привлекает на помощь технику сторонних организаций, за которую придется платить





Столица Бурятии с трудом справилась с последствиями большого ночного ливня , который прошел 13-14 июля. По данным синоптиков, тогда в городе выпало около 36 миллиметров осадков.

«Это месячная норма», - поясняет директор Комбината пор благоустройству Улан-Удэ Владимир Соснин.В час ночи тогда на работу вышли вакуумные машины. Начали работу и несколько муниципальных помп, которые использовали для ликвидации больших луж там, где есть возможность сброса воды на рельеф. В два часа ночи срочно собрался оперативный штаб, члены которого приняли решение ввести режим повышенной готовности.«Введение режима позволило нам при ликвидации последствий ливня задействовать дополнительную технику в виде самосвалов и фронтального погрузчика», - отмечает он.Город заранее подписал соглашения с рядом юридических лиц о взаимодействии в условиях данного режима, что открыло путь к привлечению принадлежащей им техники.«Оплата за их услуги будет производиться по факту работы, при предъявлении путевых листов и других документов. Все полностью табелируется, техника оснащена системой ГЛОНАСС. Первые два дня мы задействовали десять единиц привлеченной техники. Сейчас – три единицы. Думаю, на оплату дополнительной техники будет направлено не больше миллиона рублей», - предполагают в комбинате.В некоторых местах города размывы достигали трех метров в глубину. Среди наиболее пострадавших микрорайонов были Радужный, Забайкальский, Светлый, Комушка и Горького.По словам представителя Комбината, в среднем после дождя в городе откачивается 2800 кубометров воды. А после того ливня откачали и вывезли 15000 «кубов».«На сегодняшний момент отгрейдировали 20 км дорог, восстановили дорожное полотно. Отсыпали 3000 кубометров грунта, в том числе, тот грунт, который унесло вниз, подняли назад и усилили щебеночно-песчаной смесью, бутовым камнем. С дорог убран большой объем наносов в виде песка», - говорит Владимир Соснин.Если в Улан-Удэ не будет повторения больших дождей, то все проблемы на второстепенных дорогах, которые нанес тот ливень, окончательно ликвидируют в ближайшее время.Ливни показывают, что в столице Бурятии необходимо усиленно развивать систему ливневой канализации. Ведь при наличии сети автодорог протяженностью 450 км «ливневка» имеется примерно на 40 км. Требуется и строительство новых участков, и расширение имеющихся.Фото: мэрия Улан-Удэ