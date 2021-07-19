В Чите спасли девочку, которая одна плавала на круге по озеру Кенон

Девочка, которую вызволяли с воды спасатели МЧС, находилась в 500 метрах от берега



В средствах массовой информации Забайкалья появились данные о том, что 17 июля сотрудники МЧС спасли пятилетнюю девочку, которая одна плавала на надувном круге в 500 метрах от берега на озере Кенон в Чите.



Руководитель Следственного управления СК России по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил доследственную проверку по этому факту, сообщили в пресс-службе управления.



Следователи установят, соответствует ли информация СМИ действительности. Будут установлены и опрошены родители девочки, а также врачи больницы, куда был доставлен ребенок, при необходимости будут изучены медицинские документы. Также следователи изучат обстановку в семье, выяснят необходимость ее постановки на учет органов, призванных обеспечивать соблюдение прав несовершеннолетних.



По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.



Фото: pixabay.com





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