В Бурятии волонтеры помогают пенсионерке, которая 4 года не выходит из дома

Уже два года молодежное движение помогает одиноким старикам в решении бытовых вопросов

В Бурятии волонтеры движения «Мы вместе», среди которых активисты Общероссийского Народного фронта и участники команды МолодёжкаОНФ уже второй год помогают одиноким пенсионерам в трудной жизненной ситуации.

- Одной из подшефных из Улан-Удэ стала 88-летняя Людмила Матвеевна. Целых четыре года пенсионерка не выходит на улицу. На протяжении 1,5 лет волонтеры помогают ей в решение бытовых вопросов: ходят в магазин за продуктами, привозят лекарства, помогают с мелким ремонтом. Сделать все это самостоятельно женщина не может из-за травмы ноги, - рассказали в ОНФ.

Людмила Матвеевна около 45 лет трудилась медсестрой в психоневрологическом диспансере Улан-Удэ. Как добавляют активисты, у нее есть дети, которые сейчас живут очень далеко и часто навещать мать у них нет возможности из-за трудных жизненных обстоятельств.

- В 2018 году пенсионерка сломала шейку бедра. Переходила скользкую дорожку на улице рядом с домом, упала и целый год провела в постели без возможности ходить. За ней весь год ухаживала дочь, нанимала сиделку, но в дальнейшем по сложным семейным обстоятельствам не смогла ежедневно помогать матери. Людмиле Матвеевне приобрели ходунки и очень громоздкую, по ее словам, инвалидную коляску. К сожалению, эти средства реабилитации не помогли женщине начать полноценную жизнь. Сейчас пенсионерка проживает на 4 этаже в многоквартирном доме, спуститься на прогулку и передвигаться по улице, тем более в общественном транспорте самостоятельно не может, - рассказали волонтеры.

Женщина признается, что передвижения даже с чужой помощью даются нелегко, хотя в ее доме всегда идеальный порядок, который она наводит сама. Ее мечта - поменять большую коляску на более легкую и маленькую, чтобы ездить на ней хотя бы по квартире. Дочь приезжает к ней раз в неделю, выносит мусор и помогает в быту. В остальное время поддерживают волонтеры.

фото: ОНФ