В Бурятии COVID-19 «гуляет» в прибрежных с Байкалом районах

Именно там находится большинство популярных курортных местечек, турбаз и рекреационных зон



Глава Бурятии Алексей Цыденов на заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, поручил усилить контроль исполнения гостиницами и гостевыми домами порядка заселения отдыхающих и туристов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Мы проанализировали показатели заболеваемости отдельно по каждому району. Несмотря на то, что в среднем по республике тенденции заболеваемости идут к уменьшению, то в некоторых районах сохраняется высокая заболеваемость. Так, в Северо-Байкальском районе показатель заболеваемости в 1,5 раза превышает среднерайонный. В городе Северобайкальск показатели превысили среднерайонный. Такая же ситуация в Баргузинском, Кабанском, Тункинском и Прибайкальском районах. То есть, это все районы, где находятся популярные курортные и рекреационные зоны, - уточнил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.



Главам районов поручено усилить контроль за порядком заселения отдыхающих в гостевые дома, гостиницы и отели в этих районах. Заселение в коллективные средства размещения осуществляется при условии предоставления отдыхающими сертификата о наличии профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции, либо медицинского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании COVID-19, либо результатов лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию, полученных не ранее чем за 72 часа до заселения.



Фото: egov-buryatia.ru





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.