В Забайкалье фермеры спасли детеныша косули

Он поселился в одном из хозяйств Чернышевского района в своем домике с личным пастбищем



Непривычный обитатель появился на одной из ферм Чернышевского района Забайкалья. Дикий козленок по кличке Дружок стал еще одним жителем большого подворья. Об этом рассказала ветеринарный врач Нина Грива, проводившая плановые ветмероприятия в хозяйстве.



В начале июля владельцы фермерского хозяйства встретили в лесу косулёнка. Забирать его не стали, поскольку надеялись, что его мама вернётся. Однако на следующий день вернулись на то же место, обнаружили и забрали малыша.



«Козленок маленький, ему около двух месяцев. Его поначалу выкармливали детским питанием, а затем – молоком домашней козы. Поскольку животное выглядело ослабленным, ему прописали общеукрепляющие витамины», - добавила Нина Грива.



Козленок общительный и игривый, стал любимцем у детей. Дружок имеет собственный домик с огороженным пастбищем. В его рацион, помимо молока, добавили луговую траву, а иногда он получает от ребят угощение – конфеты, которые он любит, рассказывает официальный краевой портал.



Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкальского края





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