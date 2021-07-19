В Улан-Удэ ремонтируют один из старейших канализационных коллекторов

Из-за проливных дождей в Железнодорожном районе провалился трубопровод

На коллекторе по улице Революции 1905 произвели монтаж 198 метров обводной линии, благодаря которой запущена перекачка сточных вод в круглосуточном режиме, а также подготовлены траншеи для укладки трубопровода. О ходе ремонтных работ на трубопроводе на еженедельном брифинге рассказал и. о. директора МУП «Водоканал» Андрей Сухоруков.Напомним, несколько дней назад из-за проливных дождей на этом участке был обнаружили провал трубопровода. Главный канализационный коллектор Ду-900 мм отводит сточные воды от потребителей частей Железнодорожного и Советского районов г. Улан-Удэ. Ориентировочная численность населения составляет 105 тысяч человек. Коллектор из железобетона общей протяженностью около 7 км введён в эксплуатацию в 1968 году. По результатам технического аудита его износ составляет 92 %.– Совместно с Комитетом городского хозяйства проведено техническое совещание. Было принято решение установить гидрозатвор на этом участке, чтобы можно было ремонтировать трубопровод. На этом участке все воды направлены по временному проводу, также круглосуточно работает дизельно-насосная станция. Кроме ремонтных работ были приняты меры по уборке гаражей, расположенных в охранной зоне коллектора. Привлекалась тяжелая техника, – отметил руководитель «Водоканала».Из-за отсутствия инженерного коридора и большой глубиной залегания коллектора 6-7 метров земляные работы производятся с вывозом грунта. Для предотвращения обвала сыпучего грунта укладка трубопровода будет производится одновременно с разработкой траншеи. Как отметили в администрации города, сейчас работы по ремонту коллектора продолжаются в круглосуточном режиме.фото: администрация города