В Улан-Удэ после дождей затопило дорогу у автовокзала

«Ни проехать, ни пройти», - жалуются горожане



В местном паблике «Аноним 03» жители Улан-Удэ сообщили, что прошедшие дожди затопили дорогу перед входом городского автовокзала.



- После дождя ни проехать, ни пройти. Парковок нормальных нет. Может уже кто-нибудь из властей обратит внимание на это безобразие и сделает наконец-то «город для людей»! – рассказали в паблике.



К посту автор приложил соответствующие фотографии. На них видно, что напротив вокзала образовалась огромная лужа. Пост вызвал негодование у жителей.



- Вот она – комфортная городская среды, - высказываются в комментариях.



- Город не готов к обильным дождям, а прогноз был еще давно Но, самое интересное, чем занимается мэрия, и когда наведете порядок? – вопрошает житель.



- Да не нужно никому делать город для людей! – эмоционирует улан-удэнка.











фото: Аноним 03 В местном паблике «Аноним 03» жители Улан-Удэ сообщили, что прошедшие дожди затопили дорогу перед входом городского автовокзала.- После дождя ни проехать, ни пройти. Парковок нормальных нет. Может уже кто-нибудь из властей обратит внимание на это безобразие и сделает наконец-то «город для людей»! – рассказали в паблике.К посту автор приложил соответствующие фотографии. На них видно, что напротив вокзала образовалась огромная лужа. Пост вызвал негодование у жителей.- Вот она – комфортная городская среды, - высказываются в комментариях.- Город не готов к обильным дождям, а прогноз был еще давно Но, самое интересное, чем занимается мэрия, и когда наведете порядок? – вопрошает житель.- Да не нужно никому делать город для людей! – эмоционирует улан-удэнка. Как информировал «Номер один», столица Бурятии с трудом справилась с последствиями большого ночного ливня, который прошел 13-14 июля. Ливни показывают, что в Улан-Удэ необходимо усиленно развивать систему ливневой канализации. Ведь при наличии сети автодорог протяженностью 450 км «ливневка» имеется примерно на 40 км. Требуется и строительство новых участков, и расширение имеющихся.фото: Аноним 03

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