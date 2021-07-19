Власти Улан-Удэ ищут варианты усиления контроля за строительством дорог

В числе предложений – расширение штата «Улан-Удэстройзаказчика»





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков принял участие в совещании рабочей группы по контролю за качеством дорожных работ, которую возглавляет председатель горсовета Чимит Бальжинимаев. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ходе совещания обсуждались вопросы ужесточения контроля за работой подрядчиков и реорганизации МУ «Улан-Удэстройзаказчик», были подведены промежуточные итоги ремонтной кампании по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

С начала строительного сезона рабочая группа выезжала с проверками на дороги по улицам Комсомольская, Камова, Королева, бульвар Карла Маркса, ул. Амагаева, Дарвина, Чертенкова, Добролюбова, Юного Коммунара, 113 мкр, ул. Красногвардейская, Заудинская и другие. Среди нарушений - неправильно смонтированные бортовые камни, несвоевременная уборка мусора, незаделанные ямы и трещины. Большинство устранено, но выявляются новые.К примеру, во время последнего выездного совещаний рабочей группы замечания были выявлены на дороге по улице Комарова – здесь зафиксировано отставание от графика, участок протяженностью 5 км подрядчик «Нардеван Строй» еще не начал фрезеровать. Также членов рабочей группы смутила не подготовленная площадка под остановочный павильон и качество бортовых камней.- У нас есть опасения, что у некоторых подрядных организаций работает недостаточно людей на объектах. Ремонт идет до сентября-октября, подрядчики могут не успеть. Информация о количестве человек на объекте должна поступать «Улан-Удэстройзаказчику» ежедневно, чтобы держать это на контроле, - сказал председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.Проверяет рабочая группа и дороги, отремонтированные в прошлых годах. К примеру, в 113-115 микрорайонах комиссия выявила, что ливневая канализация переполняется при затяжных ливнях - вода скапливается прямо на проезжей части и затапливает подвал многоквартирного дома, расположенного ниже уровня дороги.Подрядчик «Нардеван-строй» ссылается на недочеты в проектной документации, однако обязался при каждом дожде откачивать воду. Также будут предприняты и другие меры - здесь планируется устроить технологические отверстия для того, чтобы вода уходила на зелёную зону, и провести планировку грунта, чтобы излишки вод скапливались в безопасном месте. Однако если эти меры не будут действенны, ёмкости накопления ливневых вод придется увеличивать до 100-200 кубометров.- Предписания выписываются, но, к сожалению, не всё исполняется. Нам нужно понять, в чем причина и поработать над этой проблемой. Тогда подрядные организации будут знать и понимать, что нужно не только правильно строить, но и на протяжении всего гарантийного срока исполнять свои обязательства, - отметил Чимит Бальжинимаев.На совещании прозвучало сразу несколько предложений о том, как можно усилить контроль за работой подрядчиков на объектах. К примеру, депутат Сергей Бурдиков отметил, что штраф за незаделанные ямы на дороге в процессе ремонта составляет 5 тысяч рублей – это меньше, чем стоимость заделки. Мэр Игорь Шутенков предложил включить дополнительный пункт в муниципальные контракты на следующий год.- Пропишите это в контрактах следующего года – с момента выигрыша торгов подрядчик отвечает за содержание дороги вплоть до момента сдачи объекта. Появилась ямка – он должен ее заделать, сам сделал яму – заделывает, - подчеркнул Игорь Шутенков.Также среди предложений – разработка гугл-таблицы и установка видеофиксации на всех объектах за счет подрядчиков. Это позволит в онлайн-режиме отслеживать ход ремонта, количество техники и людей на объектах, отставание от графика и то, как выполняется устранение замечаний.Наиболее важный пункт, который позволит усилить эффективность контроля за дорожными работами – это реорганизация структуры службы заказчика. На совещании мэр поручил разработать конкретные предложения, вплоть до увеличения штатных единиц и создания новых отделов в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».- Структура учреждения не менялась с 2010 года, а ежегодное финансирование на реализацию объектов увеличивается с каждым годом. То есть, объектов становится больше, а численный состав «Улан-Удэстройзаказчика» не меняется. К примеру, в 2019 году лимиты на год составлял 2,7 млрд рублей, а в этом году уже 5,7 млрд. При этом текучесть кадров увеличилась с 21 до 35 процентов, - сообщил директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Максим Большаков.Как отметили в мэрии, город уже сейчас, в июле, готовится к дорожному сезону следующего года. Провести торги по всем объектам планируется до сентября.Фото: мэрия Улан-Удэ