В Забайкалье задержали Отелло женского рода

Жительница Балея обвиняется в убийстве соперницы



В Забайкалье предъявлено обвинение 32-летней жительнице города Балея. Ей инкриминируется часть 1 статьи 105 УК РФ «убийство», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, 15 июля в Балее обвиняемая в ходе ссоры убила свою 28-летнюю знакомую. Преступление совершено после совместного употребления спиртного. В ходе застолья женщины поссорились и, оставшись вдвоем с потерпевшей, злоумышленница задушила ее. Поводом для ссоры стала ревность.



Следователи задержали и допросили обвиняемую. Женщина призналась в убийстве. Проведены проверка показаний на месте, допросы, назначены судебные экспертизы.



По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее обвиняемая привлекалась к уголовной ответственности за угрозу убийством.



Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: СКР





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