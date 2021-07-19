В Улан-Удэ временно изменили схему движения трамваев

Это связано со сваркой стыков участков трамвайного пути по улице Сахьяновой и улице Ключевской



В Улан-Удэ в связи с проведением работ по алюмотермитной сварке стыков участков трамвайного пути по улице Сахьяновой и улице Ключевской будет ограничено движение трамваев, сообщили в пресс-службе городской администрации.



С 19 июля по 27 июля по улице Сахьяновой с 22:00 до 6:00. Трамваи маршрута № 4 будут направлены по измененному маршруту от остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» - «БСМП» - «Развязка 20-а квартал» - «Мелькомбинат».



С 31 июля по 6 августа по улице Ключевской с 22:00 до 6:00. Трамваи маршрута № 4 будут направлены по измененному маршруту от остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» - «БСМП» - «Развязка 20-а квартал» - «Мелькомбинат».



Фото: ulan-ude-info.ru



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