Что такое страховка для стран Шенгена

Каждый год тысячи туристов выезжают в страны Шенген по различным целям



Некоторые едут в поисках новой работы или в командировку, другие хорошо провести время в отпуске. Для выезда в эти страны обязательно нужна



Страховку можно оформить онлайн с любого устройства. Для этого необходимо заполнить анкету и подать заявку на сайте компании. В анкете нужно указать свои данные, название страны, период и цель поездки. Приобретая полис можно сделать предварительный расчет на удобном онлайн-калькуляторе. После оплаты документ будет направлен на электронную почту страхователя.



Особенность страховки



Страховой полис предназначен для оказания экстренной помощи туристу, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. Многие относятся несерьезно к данному документу и считают, что он нужен только формально. Полис не может быть приобретен только для въезда, потому что он нужен прежде всего самому туристу. В поездке могут произойти самые непредсказуемые ситуации, которые потребуют определенной помощи. Климатические условия могут отличаться от привычной погоды на родине, поэтому у многих обостряются хронические заболевания.



Очень часто регистрируются нападения на туристов с целью ограбления и нанесения телесных повреждений. Различные травмы и несчастные случаи тоже являются не редкостью. От переедания экзотических фруктов могут возникнуть отравления или аллергические реакции. В странах с субтропическим климатом можно заразиться лихорадкой денге от укусов москитов. Употребление некачественной еды и питьевой воды приведет к возникновению кишечных заболеваний. Имея страховой полис, турист может не переживать по поводу последствий заболевания.



Что входит в медицинскую страховку:



● Получение амбулаторного и стационарного лечения;

● Компенсация лекарственных средств;

● Транспортные услуги;

● Доставка тела туриста на родину в случае смерти;

● Экстренная помощь при острой зубной боли.



Условия страховки



При оформлении страховки необходимо, чтобы она составляла не менее 30000 евро и была действительна не менее 15 дней. В Европейских странах медицина очень дорогая и они оберегают себя от лишних трат. Самостоятельная оплата туристами медицинских услуг принята на законодательном уровне. При оформлении страховки необходимо обратить внимание на дополнительные страховые программы, и сделать выбор исходя из целей и состояния своего здоровья.



Акционерное Общество "Тинькофф Банк". ОГРН 1027739642281. 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1. Реклама.



Некоторые едут в поисках новой работы или в командировку, другие хорошо провести время в отпуске. Для выезда в эти страны обязательно нужна страховка для получения шенгенской визы в качестве документа, являющемся залогом безопасности и спокойной поездки. Для ее получения нужно обратиться в страховую компанию.Страховку можно оформить онлайн с любого устройства. Для этого необходимо заполнить анкету и подать заявку на сайте компании. В анкете нужно указать свои данные, название страны, период и цель поездки. Приобретая полис можно сделать предварительный расчет на удобном онлайн-калькуляторе. После оплаты документ будет направлен на электронную почту страхователя.Страховой полис предназначен для оказания экстренной помощи туристу, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. Многие относятся несерьезно к данному документу и считают, что он нужен только формально. Полис не может быть приобретен только для въезда, потому что он нужен прежде всего самому туристу. В поездке могут произойти самые непредсказуемые ситуации, которые потребуют определенной помощи. Климатические условия могут отличаться от привычной погоды на родине, поэтому у многих обостряются хронические заболевания.Очень часто регистрируются нападения на туристов с целью ограбления и нанесения телесных повреждений. Различные травмы и несчастные случаи тоже являются не редкостью. От переедания экзотических фруктов могут возникнуть отравления или аллергические реакции. В странах с субтропическим климатом можно заразиться лихорадкой денге от укусов москитов. Употребление некачественной еды и питьевой воды приведет к возникновению кишечных заболеваний. Имея страховой полис, турист может не переживать по поводу последствий заболевания.● Получение амбулаторного и стационарного лечения;● Компенсация лекарственных средств;● Транспортные услуги;● Доставка тела туриста на родину в случае смерти;● Экстренная помощь при острой зубной боли.При оформлении страховки необходимо, чтобы она составляла не менее 30000 евро и была действительна не менее 15 дней. В Европейских странах медицина очень дорогая и они оберегают себя от лишних трат. Самостоятельная оплата туристами медицинских услуг принята на законодательном уровне. При оформлении страховки необходимо обратить внимание на дополнительные страховые программы, и сделать выбор исходя из целей и состояния своего здоровья.Акционерное Общество "Тинькофф Банк". ОГРН 1027739642281. 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1. Реклама.

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