В Бурятии прибрежные с Байкалом районы уже подтопило

Дальнейшее повышение уровня озера угрожает поселениям и уникальным заповедным экосистемам



В Бурятии обильные осадки и повышение уровня воды в озере Байкал привели к подтоплению автодорог и инфраструктуры в Кабанском и Баргузинском районах, выходу грунтовых вод в подвалах местных жителей, а также нарушению экосистемы Забайкальского нацпарка и Байкальского биосферного заповедника, сообщили в правительстве республики.



Как отмечает глава Кабанского района Алексей Сокольников, за последний месяц уровень озера повысился на 40 см, вода ежедневно прибывает до 3 см, что грозит к осени этого года подтоплением 20 населенным пунктам из 62 имеющихся в районе.



«Сегодня в районе гидрологическая ситуация в постоянном режиме мониторится, главы поселений дважды в сутки передают данные об уровне воды в реках и озере Байкал в единую диспетчерскую службу. В этом году уже был размыв федеральной трассы, не говоря уже о местных дорогах и береговой линии», - отмечает Алексей Сокольников.



Уже сейчас в районном центре – селе Кабанск в подвалах и погребах у местных жителей выступили грунтовые воды, а уровень воды в реке Исток, которая протекает через село, вплотную приблизился к домам жителей.



«У нас вода начала появляться в июле, сначала в смотровой яме гаража, а потом уже прибыла в подполье. В прошлые годы воды в подполье не было, а теперь постоянно в доме сыро и страшно, что будет дальше», - говорит жительница села Кабанск Марина Гладких.



В 2020 году в связи с поднятием уровня воды произошло полное разрушение берегоукрепления (габионов) в селе Максимиха, рассказал глава Баргузинского района Михаил Мишурин. Из-за повышения уровня воды сегодня возникла реальная угроза подтопления прибрежных улиц в селе Максимиха и местности «Лопатки» поселка Усть-Баргузин.



«Проблема начала проявляться еще в прошлом году, когда осенние шторма разрушили в Максимихе берегоукрепление - габионы. В связи с этим обрушились берега, сегодня под угрозой подтопления жилые дома и турбазы на первой линии», - говорит Михаил Мишурин.



Местные жители с тревогой ждут наступления осени и прихода со штормами «большой воды».



«Когда в прошлом году начались шторма, всю дорогу вода захлестывает, она подходила вплотную к дому. Я с 1967 года здесь живу и вижу, что в этом году вода прибывает еще больше, чем в прошлом. Когда несколько лет назад устанавливали габионы на берегу с камнями, муж мой говорил, что этот грунт не подходит для этого места. В итоге сильные шторма превратили сооружения в песок», - говорит жительница села Максимиха Вера Карпова.



Еще большую тревогу сегодня вызывает размыв автодорог, что приводит к нарушению транспортного сообщения в районе и «отрезает» половину населенных пунктов от районного центра – села Баргузин. Из-за подтопления в районе сегодня три проблемных участка дорог: Шапеньково-Уро, Баянгол-Хилгана в местности Соёл и подъезд к Буксыкенскому мосту протяженностью 2,7 км.



Серьезная опасность также угрожает фауне и флоре прибрежной территории озера Байкал, рассказывают сотрудники Байкальского государственного природного биосферного заповедника.



«По нашим наблюдениям, уровень воды такой же, как в августе прошлого года и значительно превышает отметку на аналогичную дату в июле прошлого года. И самое главное, если повышение уровня воды продолжится, то к осени будет сложно прогнозировать гидрологическую обстановку. Дальнейшее повышение уровня озера приведет к тому, что затопит полезные площади для обитания разных видов животных в прибрежной зоне Байкала. На территории нашего заповедника обитает водоплавающая птица, косуля, норка, лиса, барсук и много других видов животных, среда обитания которых значительно сократится», - отмечает Виктор Инешин главный инспектор Кабанского заказника Байкальского биосферного заповедника.



Территория заказника расположена в Кабанском районе Бурятии, в средней части дельты реки Селенга. Площадь заказника составляет 12 255 гектаров. С 1996 года Кабанский заказник входит в состав участка Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал».



Повышение уровня воды в озере негативно сказывается и на экосистеме Забайкальского национального парка, где обитают многие виды «краснокнижных» животных и птиц. Осенние шторма и высокий уровень воды грозят превратить знаменитый полуостров Святой Нос на Байкале в остров, рассказывает Сергей Волков, замначальника отдела туризма и рекреации «Заповедного Подлеморья».



«В осенний период происходят очень сильные изменения природного характера. В прошлом году подъем воды сильно повлиял и на инфраструктуру Чивыркуйского перешейка, соединяющего полуостров Святой Нос с «большой землей», что негативно сказалось на экосистеме. Происходило размывание береговой полосы, где растут разные виды эндемиков Байкала, а также обитают дикие животные, в том числе занесенные в Красную книгу. Происходил переброс воды из Баргузинского в Чивыркуйский залив, что нарушило сообщение с населенными пунктами на территории национального парка. Последствия для нас непредсказуемые и грозят нарушению естественных процессов», - отмечает Сергей Волков.



На территории Забайкальского национального парка сегодня сохранились уникальные природные территории, флора и фауна озера Байкал, а также живописные и разнообразные ландшафты. Забайкальский национальный парк является единственным в России, отвечающим полностью по своим параметрам рекомендациям Международного союза охраны природы и природных ресурсов.



Фото: egov-buryatia.ru





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