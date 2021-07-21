Ростех поставит 50 вертолетов авиакомпании «ЮТэйр»

В соглашении идет речь о Ми-8АМТ, которые выпускаются Улан-Удэнским авиационным заводом



Холдинг «Вертолеты России» (Ростех) в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 заключил с авиакомпанией «ЮТэйр – Вертолетные услуги» соглашение о поставке 50 вертолетов Ми-8АМТ, сообщила пресс-служба Ростеха.



Подписи под документом поставили генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский и генеральный директор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов. Соглашение предполагает поставку вертолетов начиная с 2022 до 2026 года.



«ЮТэйр» является крупнейшим эксплуатантом российских вертолетов, и нынешнее соглашение направлено на своевременное и планомерное обновление парка авиакомпании. Одним из условий соглашения является дальнейшее повышение эффективности эксплуатации авиационной техники, которое позволит выполнять полеты c экипажем из двух человек. Эта опция реализована на другом вертолете – самом современном Ми-171А2, первым эксплуатантом которого стала авиакомпания «ЮТэйр», – заявил Андрей Богинский.



Летно-технические характеристики вертолета Ми-8АМТ обеспечивают перевозку до 27 пассажиров, а также транспортировку грузов массой до 4 т внутри грузовой кабины или на внешней подвеске. Благодаря широкому набору дополнительного оборудования вертолеты Ми-8АМТ, которые выпускаются Улан-Удэнским авиационным заводом, применяются в транспортном, пассажирском, противопожарном, санитарном, поисково-спасательном и аварийно-спасательном вариантах.



«50 вертолетов в новейшей модификации мы планируем задействовать для выполнения пассажирских и грузовых перевозок в рамках нефтегазовых проектов наших заказчиков, в первую очередь — в проекте «Восток Ойл» ПАО «НК «Роснефть». Основные полеты в сложных климатических условиях мы выполняем именно на отечественных воздушных судах производства «Вертолетов России». Нам удалось совместно создать уникальный для мирового вертолетного рынка продукт с высочайшим уровнем безопасности полетов по минимальной для тяжелых вертолетов цене. «ЮТэйр» уже эксплуатирует более ста вертолетов современного семейства Ми-17. Пятьдесят новых машин — это важная часть реализации нашего плана управления флотом, предусмотренного финансовой моделью авиакомпании. Пополнение флота принесет позитивный бюджетный эффект и позволит создать множество новых рабочих мест для пилотов, инженеров и работников наземных служб», – отметил Андрей Мартиросов.



Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и госкорпорация Ростех. Устроитель МАКС-2019 – ОАО «Авиасалон». В 2019 году стоимость подписанных в дни работы салона контрактов и соглашений превысила 250 млрд рублей, деловой потенциал мероприятия составил около 400 млрд рублей.



Фото: rostec.ru



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