ТГК-14 обещает вернуть горячую воду в дома улан-удэнцев к концу недели

Сейчас без горячей воды в Улан-Удэ остаются 126 домов





В столице Бурятии в ходе проведения гидравлических испытаний тепловых сетей выявлено 95 повреждений, из них 22 – на магистральных участках и 73 – на внутриквартальных. На сегодняшний день устранено 31 повреждение, остальные находятся в работе. Об этом сегодня на планерном совещании администрации Улан-Удэ сообщил директор филиала ПАО «ТГК-14» Андрей Соболев.

- Испытания проводились со смещением графика из-за введения локдауна. Сроки у нас с 12 по 16 июля, дополнительно до населения информацию доводили, что по результатам испытаний возможно какие-то дома будут отключены и период устранения повреждений составит две недели после проведения испытаний, - сообщил он.17 июля, на момент подключения горячего водоснабжения, из 1332 домов горячую воду не подключили в 852 дома. Сейчас остаются отключенными 126 домов. ТГК-14 обещает выполнить все работы и подключить воду к концу недели.- Сегодня планируем отработать по 27 домам, завтра - 57 домов. Обращаю внимание, что с учетом сдвижки сроков по испытаниям, со следующей недели – с 26 июля по 4 августа уходим в плановый останов, - подчеркнул Андрей Соболев.В эти числа ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 будут остановлены для проведения капремонта.В ТГК-14 также уточнили, что горячая вода в дома и квартиры горожан может поступать в разное время: в зависимости от их расположения, этажности строений, состояния инженерных коммуникаций, готовности управляющих организаций и зданий к подключению. По вопросам подачи горячего водоснабжения можно обращаться в диспетчерскую службу компании по телефону: 46-69-37.Фото: мэрия Улан-Удэ