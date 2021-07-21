В Улан-Удэ подрядчика оштрафуют за небрежный ремонт дорог

Проверка обязала устранить замечания на дорогах по улице Дальневосточной и бульвару Карла Маркса

Рабочая группа администрации города по контролю качества дорожных ремонтов и строительства вместе с общественниками выехала с проверкой на две улицы – Дальневосточную, гарантийный объект 2020 года, и бульвар Карла Маркса, где ремонт идет сейчас.Участок протяженностью 2,8 км по улице Дальневосточной ремонтировали в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». После недавних ливней здесь размыло участок тротуара и нанесло песок – подрядная организация обязалась устранить последствия ливня в рамках гарантийных обязательств.Одновременно с контролем качества отремонтированных дорог рабочая группа затронула вопрос строительства ливневой канализации в микрорайонах Светлый и Радужный. Кроме того, жители улицы Дальневосточной пожаловались, что после дождя местную водоколонку почти полностью занесло песком – по поручению рабочей группы Комбинат по благоустройству оперативно выехал на место и приступил к расчистке песка.Дорогу на бульваре Карла Маркса начали ремонтировать в конце апреля. Подрядная организация «СК Олимп» ремонтирует участок протяженностью 1 км – это и «верхний», и «нижний» бульвар. Рабочая группа выявила здесь сразу несколько нарушений, среди которых наличие строительных отходов на объекте и отсутствие бетонной обоймы под бортовыми камнями. Теперь подрядчиков ждет штраф и перспектива расторжения контракта.Вдобавок, после ливней на зеленой зоне произошёл обвал грунта – администрации Октябрьского района и Комитету городского хозяйства поручено оперативно устранить обвал и восстановить зону. Отметим, в земле был обнаружен остов вагонетки шефской организации, которая застраивала микрорайон в 1960-е годы.Подрядчику дан срок устранить все нарушения до 30 июля.Всего в Улан-Удэ сейчас ремонтируют 29 участков дорог общей протяженностью 33 км по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На их обновление выделено 700 млн рублей. Обновление улично-дорожной сети Улан-Удэ будет продолжено в следующем году - провести торги по всем объектам 2022 года планируется до сентября.фото: администрация города