В Улан-Удэ горожанка убила бывшего сожителя

После совместного употребления спиртного мужчина предлагал возобновить отношения



В Улан-Удэ в Отделенческую больницу на станции Улан-Удэ доставили 36-летнего мужчину с колото-резаным ранением груди, который, спустя непродолжительное время, несмотря на усилия врачей, скончался. В совершении преступления обвиняется бывшая сожительница покойного, с которым они накануне вместе употребляли спиртные напитки, а затем поссорились



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии. В ходе проведенного допроса 39-летняя женщина дала подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.



По данным следствия, 18 июля в течение дня обвиняемая у себя дома в микрорайоне «Аршан» Улан-Удэ употребляла алкогольные напитки со своим бывшим сожителем. Следующим утром они продолжили распивать спиртное, после чего около полудня мужчина завел разговор о возобновлении близких отношений, а затем стал грубить и угрожать.



Между бывшими сожителями произошла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и нанесла им собутыльнику удар в грудную клетку. После этого она опомнилась и вызвала скорую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали, однако вскоре от полученных повреждений он скончался.



Ведется следствие.



Фото: pixabay.com





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