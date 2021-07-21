В Монголии выявили дельта-вариант коронавируса

Пока стране в 80-90 процентах случаев пока преобладает альфа-версия



Число случаев заражения коронавирусом в Монголии в течение последнего месяца оставалось стабильным. Однако на прошлой неделе при анализе 14 проб в одном случае выявили дельта-вариант коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Монголии Сэрээжавын Энхболд. По его словам, дельта-вариант также обнаружен в образцах, отправленных в зарубежные страны, сообщает



В частности, в рамках совместного исследования 13 образцов были отправлены в Колумбийский университет, из которых в двух случаях выявили дельта-вирус. Еще один случай был обнаружен в начале июля в тестах, проведенных в больнице «Интермед» Улан-Батора. Однако результаты тестирования вышеупомянутых образцов еще окончательно не утверждены.



«Сейчас мы отправили 200 образцов в Японию. В настоящее время в 80-90 процентах случаев, зарегистрированных в нашей стране, преобладает альфа-версия коронавируса, а оставшиеся 10 процентов, вероятно, относятся к другим вариантам. Однако дельта-вариант более заразный и быстрее распространяется, чем альфа, и более у 95% пациентов заразившихся этим вариантом в два раза выше риск госпитализации. Наша команда ученых постоянно проводят исследования образцов», - рассказал Сэрээжавын Энхболд.



В Монголии за минувшие сутки выявлено 1 497 новых случаев заболевания, 3 646 человек выздоровели и четыре человека умерли. В настоящее время 9 910 пациентов находятся под медицинским наблюдением в специализированных больницах.



Фото: pixabay.com

Число случаев заражения коронавирусом в Монголии в течение последнего месяца оставалось стабильным. Однако на прошлой неделе при анализе 14 проб в одном случае выявили дельта-вариант коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Монголии Сэрээжавын Энхболд. По его словам, дельта-вариант также обнаружен в образцах, отправленных в зарубежные страны, сообщает МОНЦАМЭ В частности, в рамках совместного исследования 13 образцов были отправлены в Колумбийский университет, из которых в двух случаях выявили дельта-вирус. Еще один случай был обнаружен в начале июля в тестах, проведенных в больнице «Интермед» Улан-Батора. Однако результаты тестирования вышеупомянутых образцов еще окончательно не утверждены.«Сейчас мы отправили 200 образцов в Японию. В настоящее время в 80-90 процентах случаев, зарегистрированных в нашей стране, преобладает альфа-версия коронавируса, а оставшиеся 10 процентов, вероятно, относятся к другим вариантам. Однако дельта-вариант более заразный и быстрее распространяется, чем альфа, и более у 95% пациентов заразившихся этим вариантом в два раза выше риск госпитализации. Наша команда ученых постоянно проводят исследования образцов», - рассказал Сэрээжавын Энхболд.В Монголии за минувшие сутки выявлено 1 497 новых случаев заболевания, 3 646 человек выздоровели и четыре человека умерли. В настоящее время 9 910 пациентов находятся под медицинским наблюдением в специализированных больницах.Фото: pixabay.com

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