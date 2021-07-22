Бурятию душит спрут из «пирамид»

Мошенники обманывают жителей республики в небывалых масштабах



Тема засилья мошенников и аферистов самых разных мастей для Бурятии не нова. Но в последнее время компании, очень похожие на «финансовые пирамиды» всех мастей, стали особенно популярны в республике. Пожалуй, впервые за всю историю жители Бурятии не просто подписываются поодиночке на те или иные сомнительные схемы «заработка», а идут отдавать деньги целыми семьями, кланами и даже селами.



Под прикрытием модных терминов



По мнению финансового эксперта Александра Доржиева, популярность таких схем стала более обширной из-за того, что людям упорно внушают мысль, что они вовсе не вступают в «пирамиду», а «делают инвестиции», «оформляют кешбэки», «вкладываются в криптовалюту». Любые подозрения или намеки на «пирамиду» организаторы таких кампаний, как правило, всячески опровергают. В итоге от модных терминов, значение которых далеко не все понимают, у людей возникает надежда на реальную прибыль, и они сломя голову не только вкладывают немалые средства сами, но и приводят за руку своих родных (включая стариков-пенсионеров), коллег и друзей. Вплоть до вкладов целыми селами.



- Помните фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Преступник всегда на шаг впереди». Сейчас любые намеки на понятие «пирамида» мошенники опровергают, и большая часть «вкладчиков» не понимают, что уже находятся в «пирамиде». Наивные граждане уверены, что куда-то инвестируют, делают прибыльные вклады. На самом деле они никуда ничего не инвестируют, а просто занимаются лохотроном: приведи дурака, забери его деньги, - говорит Александр Доржиев.



В МВД по РБ подтверждают, что новые веяния стали тесно связаны с Интернетом и современными финансовыми терминами.



Под предлогом получения прибыли на различных торговых биржах по реализации ценных бумаг, криптовалюты, денежных средств потерпевшим предлагается зарегистрироваться на различных сайтах брокерских компаний и установить мобильные приложения, где в последующем граждане самостоятельно переводят личные сбережения на подконтрольные злоумышленниками банковские счета. Как правило, от 300 000 рублей до 2 млн рублей, сообщили «Номер один» в МВД.



С этими деньгами мошенники могут делать что угодно. Кто-то довольствуется тем, что уже можно спокойно забирать, а есть когда аферисты идут дальше.



Злоумышленники, помимо хищения личных сбережений, находящихся на счетах и картах граждан, оформляют займы и кредиты на потерпевших лиц в различных банках с помощью предоставляемой услуги «онлайн-кредит». Общий ущерб в каждом случае также является крупным и варьируется от 300 000 рублей до 1,5 млн рублей, отмечают в министерстве.



Только за шесть месяцев 2021 года на территории Республики Бурятия зарегистрировано 786 мошенничеств, совершенных с применением IT-технологий. Что на 33% выше, чем за аналогичный период прошлого года.



Отчаянные в отчаянии



На днях в СМИ появилась информация о том, что «улан-удэнка покончила с собой, неудачно вложив 8 млн». В новостной заметке шла речь о лопнувшей в одночасье компании Tegra. В СУ СК РФ по Бурятии эту информацию опровергли.



- По указанному факту следственным отделом по Советскому району города Улан-удэ СУ СК России по Республике Бурятия проводилась процессуальная проверка. Исходя из установленных в ходе проверки данных, сведения, изложенные в вышеуказанной публикации, о причинах самоубийства, якобы связанных с финансовой деятельностью, не соответствуют действительности, - сообщил старший помощник руководителя

Следственного управления Дмитрий Столяров.



Однако понятно, что все, кто потерял вложенные в проект «инвестиции», сейчас испытывают не лучшие времена. Ведь «надежный и квалифицированный бизнес-партнер», коим себя позиционировала компания, обещала доходность 2,3 - 5% в день. А в результате спустя полгода своего существования «бизнес-партнер» испарился, как и закрыт сайт teqra.com, с помощью которого проворачивалась «бизнес-схема». Кто-то из обманутых впал в отчаяние, а кто-то пошел с заявлением в полицию.



Сейчас в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Улан-Удэ разбираются с потоком жалоб.



В отделе экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Улан-Удэ на рассмотрении находится обращение гражданина о совершении мошеннических действий со стороны неустановленных лиц из числа руководства данной трейдинговой компании. Кроме этого, к вышеуказанному материалу проверки приобщено шесть аналогичных материалов, три из которых коллективные (всего около 200 потерпевших, 66 – жители Республики Бурятия), сообщили в пресс-службе МВД по РБ.



Со слов заявителей, деятельность компании заключалась во вложении на счет компании денежных средств на определенный срок, выбранный вкладчиком, с целью получения прибыли. Большинство из заявителей узнали о деятельности компании от своих знакомых, родственников. Основная группа граждан самостоятельно прошли процедуру регистрации на специальном сайте, получив доступ к Личному кабинету.



Граждане создали индивидуальные счета на сервисе (электронный кошелек), после чего внесли денежные средства на счет трейдинговой компании. Другая группа заявителей проходила процедуру регистрации на сайте компании и вносила денежные средства в офисе, расположенном в Улан-Удэ. 18 мая участники компании получили уведомление о приостановлении работы сайта. В данное время сайт не работает, денежные средства не возвращены, подытоживают в ведомстве.



На днях приказала долго жить и компания «Финико», также имевшая в Бурятии поразительный успех и обширный охват «адептов» и которую Центробанк недавно признал «финансовой пирамидой».



Угрожали и просили молчать



Но мы назвали только пару «пирамид», на самом деле, как в Бурятии, так и по все стране, таких наименований тысячи. Столько же наверняка будет создано вновь, и снова они будут иметь успех у тех, кто хочет получить прибыль быстро и без особых усилий. Александр Доржиев ведет страницу в Instagram, обучает людей финансовой грамотности и инвестициям на фондовом рынке. По просьбе своих подписчиков он неоднократно делал расследования и разборы тех или иных «пирамид».



- Мне очень часто угрожают эти последователи «пирамид», когда я пишу про них разоблачения. Мол, мы тебя засудим, не имеешь права, это клевета. И я понимаю, что у меня нет юридических оснований (пока не было суда) называть их мошенниками. Стараюсь избегать таких терминов. Просто пишу, что не рекомендую, я бы туда не вложился, - замечает Александр Доржиев.



Однако после разбора одних компаний приходят новые просьбы разобрать еще одни, и так без конца.



- У меня уже сил не хватает. Они вырастают как грибы. На днях разбирал еще одну компанию, где нет прямых денежных выплат, а есть система кешбэков. Приводишь друзей, и у тебя растут кешбэки на маркетплейсах. Но лакмусовой бумажкой тут служит сетевая структура – ты получаешь награду за то, что кого-то привел, и высокая доходность – выше среднерыночной. И, конечно, нет никаких документов, лицензий. То есть в рамках российского законодательства этих компаний вообще не существует, - приводит пример Александр.



По словам эксперта, есть в Бурятии и «пирамиды», маскирующиеся под жилищные кооперативы или выплачивающие вознаграждения путешествиями (круизами) и т. д.



Дошло до того, что и на фондовом рынке, где Александр зарабатывает уже много лет реальными инвестициями в акции и облигации, появились свои остапы бендеры.



- Эти люди обещают удесятерить ваш доход, выкладывают огромные чеки со своей баснословной прибылью. На самом деле инвестиции в акции и облигации – это не способ сказочно разбогатеть, а возможность свои сбережения увеличивать с примерным темпом 10 - 15 % годовых, - говорит финансовый аналитик.



Деньги не пахнут?



К слову, в рекламных кампаниях всех вышеозвученных «пирамид» активно «засветились» звезды бурятского шоу-бизнеса, популярные певцы и известные телеведущие местных телеканалов. А в силу бурятского менталитета многие жители, в особенности отдаленных сел, верят на слово нашим звездам, чей авторитет, к примеру, для пенсионеров, является почти незыблемым. И если такой любимый артист или певец, к примеру, ведет мероприятие, посвященное той или иной «пирамиде», в доверительной и радушной атмосфере праздника, то доверие людей к мошенникам возрастает многократно. В этой связи возникает вопрос – не являются ли такие люди пособниками преступников? И не мучает ли их совесть за то, что они хоть и косвенно, но влияют на то, что количество обманутых в Бурятии выходит уже за все рамки? Или все-таки деньги не пахнут?



- С одной стороны, я их всех уважаю и понимаю, что им сейчас трудно материально из-за ковида и локдаунов. Но все же хотелось бы, чтобы ответственность была. Не всегда и не во всех ситуациях своим именем можно торговать. У нас ведь как? Увидел популярного человека, которого часто видел по телику, и все, критическое мышление отключилось, поэтому надо быть осторожнее, - считает Александр.



Тем временем в соцсетях пользователи активно обсуждают закрытие последних «пирамид». Кто-то сочувствует пострадавшим, другие откровенно злорадствуют.



- Многие слышали, что недавно рухнула «финансовая пирамида». Так вот моя тетя там потеряла приличную сумму. Я понимаю, что сама виновата, но мне ее жаль, ведь полезла туда не от хорошей жизни - просто устала без конца работать и ничего не зарабатывать. Она вдова, у нее двое детей. Хотела для них в будущем какую-то стабильность заработать.



- Люди получали деньги за счет взносов новых участников, часто кредитные, и по фигу тому, кто позвал, как будут выплачивать. Тащили туда родню, друзей. Деньги на костях. И каждый думал только о себе. Лишь бы на нем не схлопнулась. Тяжелая жизнь не оправдание.



- Они («пирамиды») были, есть и будут. Такая уж сущность у человека - жажда легких денег.



- Время кризисное, народ ищет, где бы заработать, в такое время часто активизируются мошенники, пользующиеся тем, что люди доведены до отчаяния и теряют разум. Несколько раз очень хорошие знакомые, родственники предлагали вступить в «пирамиду». В итоге у них огромные долги, проблемы в семье. Одна осталась с долгом в несколько миллионов и тремя детьми. Другая тайно от мужа взяла кредит 300 тысяч, вложилась и «пролетела». В итоге продали дом, построенный мужем. Сейчас сижу в одном из офисов в Улан-Удэ, а рядом группа людей, которым вешают лапшу на уши: «майнинг», «криптовалюты» и какие-то выигрыши. Поймите, пожалуйста, денег из воздуха не бывает! – пишут горожане в паблике Аноним03.



Василиса Шишкина, «Номер один»

Фото: «Номер один»

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.