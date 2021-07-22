В Улан-Удэ введен график усиленного контроля за водопроводом

Ежедневно из водоисточников отбирается около 25-30 проб, вода безопасна для горожан



В Улан-Удэ ежедневно специалисты лаборатории «Водоканала» тщательно следят за качеством холодной питьевой воды до поступления из скважин и после ее перехода в распределительную сеть, сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на МУП «Водоканал».



По утвержденному графику усиленного контроля количество отбираемых проб из водоисточников составляет порядка 25-30 проб в день. Специалисты контролируют качество воды на химические и микробиологические показатели в скважинах, резервуарах, в насосной станции, а также - на водоколонках и отдельно стоящих скважинах.



Отметим, горожане фактически пьют воду из артезианских скважин, ведь Улан-Удэ – один из немногих городов России, использующий для хозяйственно-бытового водоснабжения подземные водоисточники — скважины, глубина которых составляет 60-70 метров. Вода, которую поставляет МУП «Водоканал», своим потребителям абсолютно безопасна и не имеет отношения к рекам Бурятии.



По своим природным компонентам, холодная вода из центрального водопровода полностью соответствует всем требованиям СанПиН, утвержденным на федеральном уровне.



В настоящее время в Бурятии наблюдается обильное выпадение осадков, что повышает уровень воды в реках и озерах республики. Не меньшую опасность, чем паводковая вода, представляют инфекции, которые она может принести. Вымывая в частном секторе выгребные ямы, туалеты, она тем самым может навредить и всем системам централизованного водоснабжения.



Поэтому, несмотря на тот факт, что водопроводная вода полностью безопасна, в период паводков или чрезвычайных ситуаций, городской «Водоканал» проводит плановое обеззараживание воды, спасая тем самым горожан от распространения тяжелых инфекционных заболеваний.



Результаты лабораторных исследований показывают стабильность физико-химических и микробиологических показателей качества подземной воды. В том числе и после обеззараживания, несмотря на нестабильную паводковую ситуацию.



Ранее обеззараживание системы водоснабжения предприятия производилось дорогостоящим жидким хлором, требующим особого хранения и применения. Жидкий хлор был особенно опасен для персонала водозабора. Из-за его применения одному из главных водозаборов – Новым головным сооружениям был присвоен статус химически опасного объекта.



В августе 2016 года руководство МУП «Водоканал» продемонстрировало современную хлораторную станцию обеззараживания воды SМЕ-50, которая абсолютно безопасна для здоровья горожан и окружающей среды. Стоимость такой установки составила около 5 млн рублей, поставщиком оборудования выступила крупная фирма «СибАкваТрейд».



Сейчас такая установка есть на всех трех водозаборах города – на Новых головных сооружениях, АРЗ-Поселье и Мясокомбинат.



Обеззараживание воды осуществляется совершенно безопасной «хлорной водой», получаемой из поваренной соли.

Опасность заражения персонала или отравления потребителей «Водоканала» полностью отсутствует, так как установка автоматизированная и отключается при необходимости – например, при скачках напряжения или давления на сетях.



Напомним, в Улан-Удэ протяженность сетей водоснабжения составляет 641 км.



Фото: ulan-ude-info.ru





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