В Бурятии пенсионер убил надоевшего ему односельчанина

И сразу направился к главе поселения, чтобы известить об учиненной расправе



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя села Ехэ-Цаган, обвиняемого в убийстве 37-летнего односельчанина, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый проживал в своем доме один. В течение недели у него гостил знакомый односельчанин. Однако спустя некоторое время между хозяином и гостем, который злоупотреблял спиртным, стали происходить ссоры на бытовой почве. А вечером 9 мая нынешнего года, встретившись на улице возле ограды дома, они вновь стали ругаться и затем – подрались. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.



В ходе потасовки пенсионер зашел в дом, где взял нож, после чего вернулся к противнику и нанес ему клинком несколько ударов в грудь и спину. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Очевидцы вызвали скорую медицинскую помощь и полицию, а обвиняемый направился к главе поселения, которому сообщил об учиненной расправе.



Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один»



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