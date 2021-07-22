В Бурятии спасатели помогают жителям села переправиться через реку

Из-за обильных осадков поднялся уровень реки Джида





Вчера вечером спасателям Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о необходимости транспортировки из села Тохой Джидинского района недомогающего малолетнего ребенка. Из-за обильных осадков уровень реки Джиды поднялся, и переправа через нее стала затруднена.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, поскольку необходимости в экстренной помощи не было, транспортировку ребенка провели утром 22 июля. Малыша и его родных спасатели перевезли на аэролодке через реку и передали ожидавшим их родственникам.





Сейчас спасатели БРПСС остаются на берегу для оказания помощи гражданам.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС