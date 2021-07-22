Мы не хотели б жить и умереть в Париже

Но идею обязательной вакцинации россияне стали поддерживать чаще



Во Франции вводятся жесткие меры в отношении тех, кто еще не вакцинирован от коронавируса. С августа в рестораны, торговые центры, поезда и самолеты будут пускать только привитых и тех, кто получил отрицательный тест на заболевание. Большинство россиян уверено, что в России такие ограничения не нужны, сообщает результаты своего опроса сервис



Против запретов для непривитых россиян ходить в магазины, ездить в поездах и летать на самолетах высказались 56% опрошенных. В комментариях противники подобных мер напоминают, что столь серьезные ограничения нарушают права человека и не гарантируют снижения заболеваемости. Напротив, каждый четвертый (26%) уверен, что без жестких запретов не обойтись: коронавирус ежедневно уносит сотни жизней, и бороться с ним можно только с помощью массовой вакцинации. 18% затруднились оценить необходимость введения таких норм.



Жесткие меры по фактическому принуждению к вакцинации, подобные тем, которые введены по Франции, мужчины одобряют чаще женщин (28% против 23%). Тех, кто убежден в необходимости следования по пути, предложенному Эммануэлем Макроном, больше среди опрошенных старше 45 лет (30%). В Санкт-Петербурге и регионах запрет на вход в рестораны, торговые центры, поезда и самолеты без справки о вакцинации от коронавируса одобряют чаще, чем в Москве (по 27% против 21%).



Впрочем, при этом число сторонников обязательной вакцинации в России растет, но большинство по-прежнему против таких мер, показывает



За обязательную вакцинацию чаще высказывались респонденты старше 45 лет (31%) и россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (39%). А 26% невакцинированных россиян готовы сделать прививку от коронавируса, только если это станет обязательным условием для приема на работу или возможности продолжать трудиться. При этом 23% еще не вакцинированных планируют сделать прививку в любом случае, но 31% невакцинированных россиян не будет делать прививку ни при каких обстоятельствах.



Чаще остальных готовы привиться ради работы респонденты до 24 лет (45%). Мужчины чаще женщин высказывались против вакцинации как обязательного условия, чтобы остаться работать или трудоустроиться на новое место (34 и 29% соответственно).



По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых месяцев, количество россиян, которые одобряют обязательную вакцинацию, в июле выросло до 28%. В июне сторонников подобной идеи было 23%, в мае - 19%.



Фото: pixabay.com Во Франции вводятся жесткие меры в отношении тех, кто еще не вакцинирован от коронавируса. С августа в рестораны, торговые центры, поезда и самолеты будут пускать только привитых и тех, кто получил отрицательный тест на заболевание. Большинство россиян уверено, что в России такие ограничения не нужны, сообщает результаты своего опроса сервис SuperJob Против запретов для непривитых россиян ходить в магазины, ездить в поездах и летать на самолетах высказались 56% опрошенных. В комментариях противники подобных мер напоминают, что столь серьезные ограничения нарушают права человека и не гарантируют снижения заболеваемости. Напротив, каждый четвертый (26%) уверен, что без жестких запретов не обойтись: коронавирус ежедневно уносит сотни жизней, и бороться с ним можно только с помощью массовой вакцинации. 18% затруднились оценить необходимость введения таких норм.Жесткие меры по фактическому принуждению к вакцинации, подобные тем, которые введены по Франции, мужчины одобряют чаще женщин (28% против 23%). Тех, кто убежден в необходимости следования по пути, предложенному Эммануэлем Макроном, больше среди опрошенных старше 45 лет (30%). В Санкт-Петербурге и регионах запрет на вход в рестораны, торговые центры, поезда и самолеты без справки о вакцинации от коронавируса одобряют чаще, чем в Москве (по 27% против 21%).Впрочем, при этом число сторонников обязательной вакцинации в России растет, но большинство по-прежнему против таких мер, показывает еще один опрос SuperJob. Уже 28% россиян одобряют идею обязательной вакцинации от коронавируса для всего населения страны, однако большинство (55%) — по-прежнему против.За обязательную вакцинацию чаще высказывались респонденты старше 45 лет (31%) и россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (39%). А 26% невакцинированных россиян готовы сделать прививку от коронавируса, только если это станет обязательным условием для приема на работу или возможности продолжать трудиться. При этом 23% еще не вакцинированных планируют сделать прививку в любом случае, но 31% невакцинированных россиян не будет делать прививку ни при каких обстоятельствах.Чаще остальных готовы привиться ради работы респонденты до 24 лет (45%). Мужчины чаще женщин высказывались против вакцинации как обязательного условия, чтобы остаться работать или трудоустроиться на новое место (34 и 29% соответственно).По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых месяцев, количество россиян, которые одобряют обязательную вакцинацию, в июле выросло до 28%. В июне сторонников подобной идеи было 23%, в мае - 19%.Фото: pixabay.com

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